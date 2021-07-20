Возвращение QR-кодов. Пенсионерам разрешат ходить по ним на столичные кружки

Пожилым людям, которые пользуются столичной социальной программой «Московское долголетие», разрешат посещать занятия на свежем воздухе очно, если у них есть QR-код. Об этом заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

«Участники “Московского долголетия” давно ждали возвращения в офлайн. К счастью, эпидемиологическая ситуация позволяет нам организовать занятия на свежем воздухе, сформировав свободные от ковида группы», — приводит слова чиновницы РБК.

Такие группы будут заниматься в парковых зонах столицы. Чтобы принять участие в них, преподавателю необходимо предъявить распечатанный или электронный QR-код, который по-прежнему можно получить на Mos.ru или через портал ЕМИАС.ИНФО.

При этом для тех, у кого QR-кодов нет, занятия продолжат проводить в дистанционном формате, в котором они проходят последний год.

QR-код могут получить привитые граждане, переболевшие и люди, получившие отрицательный результат от ПЦР-теста.