Москва открывает двери для непривитых: С 19 июля отменяется обязательная система QR-кодов

С понедельника в Москве и Подмосковье перестает работать обязательная система QR-кодов для посещения заведений общепита, она останется только в тех кафе и ресторанах, которые сами этого захотят. Об отмене данной меры в пятницу сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С 19 июля рестораны, фуд-корты и ночные клубы вновь будут работать в открытом доступе, в том числе ночью с 23.00 до 6.00, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса: ношением средств защиты и соблюдением социальной дистанции.

Теперь QR-коды носят рекомендательный характер и предприниматели сами будут решать, оставить их в своем заведении или отменить.

При этом, как рассказал Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг Москвы, в «бесковидных» ресторанах и кафе, ночных клубах и барах посетители могут находиться без масок и перчаток, столы могут быть расставлены ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а также не обязательна термометрия гостей. Заведения, которые не будут проверять у посетителей QR-коды, должны соблюдать все эпидмеры без исключения.

«Конечно, QR-коды способствовали увеличению числа желающих привиться и посещать объекты общепита. Я приветствую любые способы поддержания охвата вакцинации. Но если меры не работают, надо их менять, делать их более гибкими, использовать различные подходы для стимулирования населения, поощрять его», — рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев агентству Ura.ru.

Он также добавил, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом стабилизируется и третья волна уходит в регионы.