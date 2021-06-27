Власти Москвы рассказали, какое преимущество будет у заведений, использующих QR-коды

В связи с отменой 19 июля обязательных QR-кодов для посещения столичных ресторанов, кафе и баров посетители «бесковидных» заведений, в которых останется это требование, смогут находиться в них без масок и перчаток. О преимуществах таких заведений рассказал ТАСС первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

«После 19 июля по-прежнему в "бесковидных" ресторанах и кафе, ночных клубах и барах посетители могут находиться без масок и перчаток, столы могут быть расставлены ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а также не обязательна термометрия гостей. Заведения, которые не будут проверять у посетителей QR-коды, должны соблюдать все эпидмеры без исключения», – пояснил он.

Немерюк подчеркнул, что 19 июля могут возобновить работу в полном объеме развлекательные заведения и общепит, в том числе ночью, а также фудкорты и детские игровые комнаты при обязательном соблюдении эпидемических мер.

Он добавил, что с понедельника заведения общепита могут сами принимать решение о том, вводить ли систему проверки QR-кодов.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьв сообщили об отмене с 19 июля обязательных QR-кодов для посещения заведений общепита.