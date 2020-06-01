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"Маски брошены, это что-то нереальное": россияне врезали депутату, назвавшего их "безмозглыми баранами"

Телеведущий Ильшат Аминов сравнил россиян со "стадом" и призвал насильно прививать их «как безмозглых баранов».

Фото: скриншот с Youtube

Депутат Госсовета Республики Татарстан и телеведущий Ильшат Аминов, похоже, станет настоящим украшением и одной из самых ярких деталей в картине жизнеописания российских властей в период пандемии. Впрочем, обо всем по порядку.

Начать, пожалуй, стоит с того, что низкие темпы вакцинации в стране, на которые неоднократно жаловались чиновники самого разного ранга, как отмечают эксперты, спровоцированы тем, что население просто перестало доверять властям из-за целого ряда неоднозначных и слабо аргументированных решений, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Причем с началом кампании по вакцинации населения этот эффект только усилился из-за многочисленных попыток ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан и фактически вынудить многих из них привиться под угрозой потери работы и дохода, а также ущемления в гражданских правах.

Фактически, все, чего хотели критики действующей системы – чтобы власти наладили нормальную, профессиональную и квалифицированную просветительскую работу и разъясняли населению особенности и тонкости вакцинации, четко аргументировали важность иммунизации граждан. Иными словами, вели себя как цивилизованное государство. Однако и этот посыл был интерпретирован превратно, а потому власти, пусть и отказались от жесткого давления на население, опасаясь протестного голосования на предстоящих выборах, развернули настолько сумбурную и странную пропагандистскую кампанию, что скандалы превращаются в ее привычный атрибут.

И одним из этих атрибутов можно назвать недавнее высказывание Аминова, который в рамках авторской программы «Семь дней» в прямом эфире сравнил россиян со «стадом» и призвал насильно прививать их «как безмозглых баранов». Такой вот представитель народных интересов, избранный в свое время состав Госсовета одного из крупнейших субъектов Федерации. О журналистской этике и принципах говорить, и вовсе, не приходится.

«Люди – это те же животные. Существует закон стада. Необходимо привить больше 60% особей, чтобы сформировался коллективный иммунитет. И если безмозглому барану уже ничего не объяснить, нужно заставить его ради выживания всего стада», – прямо заявил депутат в эфире.

Пресса отреагировала на заявления Аминова по разному. К примеру, в федеральных СМИ упоминаний о вызывающем и без преувеличения оскорбительном отношении депутата к гражданам, за чей счет он содержится, практически не найти. А вот издания масштабом помельче, разумеется, взорвались целым набором осудительных публикаций. Впрочем, эта картина была бы неполной без комментариев со стороны обычных граждан, а их в сети с момента появления видео с высказываниями Аминова набралась уже не одна тысяча. О том, в каком тоне представлено большинство их них, наверное, не стоит даже рассказывать. Большая их часть, разумеется, носит совершенно «непечатный» характер, поэтому в качестве примера можно привести лишь те, в которых комментаторы в какой-то степени сдержались.

«Надо его признать нежелательным, иноагентом и подать на него в суд за оскорбление ветеранов, чувств верующих и ещё какие там оскорбления бывают. На мыло!»;

«Когда скоты говорят про людей, они стремятся показать людей скотами»;

«Пусть болтает, иначе как мы узнаем про их фашистские планы»;

«Безмозглое стадо у нас известно где сидит и для народа законы принимает»;

«После подобного публичного оскорбления всех граждан России человек должен быть уволен и лишён депутатского мандата. Впрочем, члену Единой России как всегда всё сойдёт с рук, они же высшая каста, а потому им всё можно»;

«Ильшат Аминов – вы (именно с маленькой буквы), мягко говоря, не достойны быть представителем власти. За такие слова, что вы произнесли, вас по-хорошему стоит привлечь к ответственности и как минимум прекратить ваши депутатские полномочия»;

«И этот человек представляет народные интересы?»;

«Надеюсь, прокуратура посмотрит это видео»;

«Ну теперь стало совсем понятно, что вообще происходит. Я считаю это оскорблением всех людей России»;

«Уволить такого "слугу" народа с позором! Совсем уже связь с реальностью потерял»;

«Интересно, он себя к стаду относит? Мерзость какая, возомнили себя вершителями судеб»;

«Маски брошены, это что-то нереальное», – возмущаются россияне.

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