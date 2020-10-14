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Пока вы были на работе 27 июля: У сына экс-губернатора нашли квартиру за миллиард, а приставы не могут найти экс-жену Путина

К осени россияне узнают, каков общий по стране популяционный иммунитет по коронавирусу

Россияне завоевали на токийской Олимпиаде еще три призовые медали. Пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады в дистанции 100 метров на спине, а его товарищ Климент Колесников заслужил серебряную медаль. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали вторыми в стельбе из пневматического пистолета. Позже женская сборная по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье.

Полный тезка сына экс-руководителя Тульской области и бывшего депутат Госдумы Владимир Груздев оказался владельцем квартиры площадью 435 квадратных метров в центре Москвы. Недвижимость занимает 5 и 6 этажи здания. Пентхаус такой же площади в доме сейчас продается по цене 1,022 миллиарда рублей.

Также сегодня эксклюзивно на Sobesednik.ru интервью с президентом «Грузавтотранса», который рассказал, как устроена коррупкия на дорогах. А также назвал два региона, где дороги полностью чисты от нечистых на руку сотрудников ГИБДД.

О других событиях коротко:

  • К середине декабря закончится последний этап замера коллективного иммунитета у россиян. В исследовании участвуют 74 тысячи человек в 26 регионах.
  • В Чечне, чтобы попасть в магазин или мечеть, теперь нужно предоставить сертификат о вакцинации. Невакцинированным гражданам доступ в магазины и религиозные учреждения запрещен.
  • Бывший боксер Николай Валуев осудил допуск трансгендерной персоны, урожденной мужчиной, на олимпийские соревнования наравне с женщинами-штангистками.
  • За последние сутки в России зафиксировано чуть более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом. 779 человек умерли.

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