Пока вы были на работе 27 июля: У сына экс-губернатора нашли квартиру за миллиард, а приставы не могут найти экс-жену Путина

Россияне завоевали на токийской Олимпиаде еще три призовые медали. Пловец Евгений Рылов завоевал золото Олимпиады в дистанции 100 метров на спине, а его товарищ Климент Колесников заслужил серебряную медаль. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали вторыми в стельбе из пневматического пистолета. Позже женская сборная по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье.

Полный тезка сына экс-руководителя Тульской области и бывшего депутат Госдумы Владимир Груздев оказался владельцем квартиры площадью 435 квадратных метров в центре Москвы. Недвижимость занимает 5 и 6 этажи здания. Пентхаус такой же площади в доме сейчас продается по цене 1,022 миллиарда рублей.

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В Чечне, чтобы попасть в магазин или мечеть, теперь нужно предоставить сертификат о вакцинации. Невакцинированным гражданам доступ в магазины и религиозные учреждения запрещен.

Бывший боксер Николай Валуев осудил допуск трансгендерной персоны, урожденной мужчиной, на олимпийские соревнования наравне с женщинами-штангистками.

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