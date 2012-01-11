У сына тульского экс-губернатора нашлась квартира за миллиард рублей
Апартаменты занимают сразу два этажа, в них проведен авторский ремонт.
Полный тезка сына бывшего губернатора Тульской области и экс-депутата Госдумы Владимира Груздева является обладателем квартиры в центре Москвы стоимостью в миллиард рублей. Об этом говорится в соответствующей выписке ЕГРН, которая имеется в распоряжении «Собеседника».
Как следует из документа, в августе 2017 года Леонид Груздев стал обладателем квартиры площадью 435 кв. м, расположенной в Коробейниковом переулке. Апартаменты располагаются на 5 и 6 этажах в ЖК Crystal House.
В доме на продажу выставлен пентхаус такой же площади (не исключено, что это и есть жилье семьи Груздевых). Его стоимость составляет 1 млрд 22 млн рублей. В описании указано, что в квартире проведен ремонт в авторском стиле, есть подогрев полов и трасса на крыше, а окна выходят на обе стороны. В подъезде есть вооруженная охрана.
Ранее в доме в Коробейниковом переулке проживал и сам экс-губернатор Груздев. В 2012 году РИА Новости сообщало, что он стал собственником квартиры общей жилой площадью 1,23 тыс. кв. м в середине 2000-х годов, на стадии строительства жилого дома. Квартира располагается на пяти надземных этажах здания и на двух подземных, а на верхнем этаже имеется большой бассейн. В течение двух лет Груздев искал покупателя на апартаменты, ее стоимость составляла 50 млн долларов (более 1,7 млрд рублей на тот момент).
Владимир Груздев ранее занимался бизнесом - так, в 90-е он управлял магазинами «ОЛБИ-Дипломат», затем основал розничную сеть «Седьмой континент», которую в 2007 году продал партнеру Александру Занадворову. Был депутатом Госдумы РФ на протяжении двух созывов - с 2003 по 2011 годы. В июле 2011-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 2 февраля 2016 года ушел в отставку по собственному желанию. В этот же день указом президента РФ на этот пост был назначен заместитель министра обороны Алексей Дюмин. Путин, принимая отставку, заметил, что «Владимир Сергеевич — москвич, хочет быть поближе к Москве».
В декабре 2016 года Груздев возглавил Ассоциацию юристов России. Также он входит в список Forbes.
Леонид является одним из четверых детей Груздева. По данным декларации о доходах, представленной Груздевым по итогам 2013 года, 17-летний молодой человек заработал за 12 месяцев 25 тыс. рублей. СМИ ранее сообщали, что Леонид встречается с дочерью певца Дмитрия Маликова - Стефанией. Позднее они расстались - девушка часто замечала, что Груздев не уделяет ей должного внимания.
— Первый шаг, как ни крути, должен делать он, иначе вы рискуете поменяться местами. Поверьте, я знаю, о чем говорю. А это максимально испортит и начало отношений, и приведет к быстрому завершению, - написала Стефания в Instagram.
Жилкомплекс Crystal House, где Груздев-младший владеет квартирой, находится рядом с Пречистенской набережной, недалеко от улицы Остоженка, от Садового кольца жителей отделяет всего 400 м. Выезд на Третье транспортное кольцо расположен в 3 км.
— Жилье класса премиум в ЖК Crystal House создано для тех, кто любит сочетание комфорта с роскошью. Данный комплекс получил свое название не случайно – внешне он действительно похож на большой кристалл. Внутри – это сооружение с продуманной инфраструктурой и множеством мест для проведения досуга, - так описывается этот дом на сайтах по продаже жилья.
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