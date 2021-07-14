Экс-боксер Николай Валуев возмутился участием трансгендера на Олимпиаде в Токио

Бывший чемпион мира по боксу, а теперь депутат Госдумы Николай Валуев предсказал полную дискредитацию женского мирового спорта после дебюта на Олимпиаде новозеландской тяжелоатлетки-трансгендера Лорел Хаббард. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Увидеть мужика, выходящего из женского туалета, еще вчера было как-то удивительно, но если сравнение и не совсем точно, то уж человеческую особенность утверждения сильных за счет слабых мы встречаем довольно часто. Это всегда осуждалось, ну то есть было всегда чем-то некрасивым и нечестным. В книгах про это тоже есть, и немало. МОК решил эту практику осуждения исправить», – пишет Валуев.

По его словам, «маргинальность» ситуации состоит в том, что благодарных последователей изменившейся морали в спорте с каждым годом становится все больше, а значит, «не за горами полная дискредитация женского мирового спорта».

Бывший боксер подчеркнул, что такую трансформацию мы вряд ли увидим в мужском спорте, а если это и произойдет, то это будут единичные случаи.

«Ну а когда эти бывшие мужики будут стоять не на первом месте пьедестала, все равно занимая чужое место, я буду искренне радоваться за реальных женщин, сумевших утереть нос этим соплякам. И что-то мне подсказывает, что тут не место состоянию понять-простить», — написал Валуев, выложив видео с выступлением Хаббард.

43-летняя Лорел Хаббард, ставшая первой в истории трансгендерной участницей Олимпийских игр, выступит в весовой категории до 87 кг. Она сменила пол с мужского на женский в 2012 году. На чемпионате мира-2017 Хаббард завоевала серебро в женских соревнованиях.