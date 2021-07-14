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В Чечне не вакцинированным от СOVID-19 запретили ходить в магазины и мечети

Зампред правительства сообщил, что на сегодняшний день в Чечне удалось вакцинировать 563 тысячи 264 человека

Фото: grozny.tv

В Чечне запретили посещать магазины и мечети без справок и сертификатов о вакцинации. Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Вахит Усмаев, его выступление есть в сюжете телеканала ЧГТРК Грозный.

В ходе расширенного совещания с членами правительства и глав районов Чечни чиновник заявил, что при посещении мечетей обязательным является наличие справок и сертификатов о вакцинации. 

Зампред правительства добавил, что аналогичное требование будет касаться всех точек розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания и спортивно-развлекательных объектов. 

По его словам, обязательное требование о наличии масок, справок и сертификатов также распространяется на пассажиров общественного транспорта республики. 

Усмаев также сообщил, что на сегодняшний день в Чечне удалось вакцинировать 563 тысячи 264 человека. При этом он отметил, что во всех регионах республики созданы группы по информированию населения. 

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