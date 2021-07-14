Российская команда продолжает ковать золото на Играх

Российские олимпийцы продолжают покорять болельщиков своей самоотверженной борьбой на Играх в Токио. Еще неделю назад многие россияне не могли назвать и пяти имен наших спортсменов, но выступление под девизом «У нас отняли флаг и гимн, но честь отнять не сможет никто!» вдохновило болельщиков пристально наблюдать за борьбой в столице Японии.

И наши олимпийцы не подводят! Очередной день Игр принес нам еще три золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.

Утро началось с того, что два российских пловца впервые за опять Бог знает сколько десятилетий выиграли две верхних ступеньки пьедестала. Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в дистанции 100 м на спине, а Климент Колесников отстал от него совсем чуть-чуть и оказался вторым.

В это же время в тире свои медали ковали наши микст-пары. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов только в золотой перестрелке уступили китайцам и стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета, а Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки.

Ну и завершился день золотым дуплетом за 10 минут. Пока тхэквондист Владислав Ларин выходил на свой финал в весовой категории свыше 80 кг, женская сборная по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье, за нее выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Ну а Ларин портить праздник не стал и также победил своего оппонента, он вообще катком прошелся по сетке, что для действующего чемпиона мира не в новинку.