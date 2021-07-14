Сегодня, в 16:55

Российская команда продолжает ковать золото на Играх

Очередной день Олимпиады принес нам еще три золотые награды

Фото: Global Look Press

Российские олимпийцы продолжают покорять болельщиков своей самоотверженной борьбой на Играх в Токио. Еще неделю назад многие россияне не могли назвать и пяти имен наших спортсменов, но выступление под девизом «У нас отняли флаг и гимн, но честь отнять не сможет никто!» вдохновило болельщиков пристально наблюдать за борьбой в столице Японии.

И наши олимпийцы не подводят! Очередной день Игр принес нам еще три золотых, две серебряных и одну бронзовую награды.

Утро началось с того, что два российских пловца впервые за опять Бог знает сколько десятилетий выиграли две верхних ступеньки пьедестала. Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в дистанции 100 м на спине, а Климент Колесников отстал от него совсем чуть-чуть и оказался вторым. 

В это же время в тире свои медали ковали наши микст-пары. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов только в золотой перестрелке уступили китайцам и стали вторыми в стрельбе из пневматического пистолета, а Сергей Каменский и Юлия Каримова завоевали бронзу в стрельбе из пневматической винтовки.

Ну и завершился день золотым дуплетом за 10 минут. Пока тхэквондист Владислав Ларин выходил на свой финал в весовой категории свыше 80 кг, женская сборная по спортивной гимнастике выиграла золотые медали в командном многоборье, за нее выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Ну а Ларин портить праздник не стал и также победил своего оппонента, он вообще катком прошелся по сетке, что для действующего чемпиона мира не в новинку.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 9 часов назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 день назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 5 дней назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 дней назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 5 дней назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Культура и ТВ 1 час назад

“Надо требовать возобновления уголовного дела!» Адвокат высказался по поводу смерти Андрея Панина

Спорт 2 часа назад

Экс-боксер Николай Валуев возмутился участием трансгендера на Олимпиаде в Токио

Культура и ТВ 2 часа назад

С ума все сошли?! Александр Ширвиндт ответил на обвинения по поводу обращения к Вахтангу Кикабидзе

Туризм 2 часа назад

Названы цены в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Спорт 8 часов назад

Новости Олимпиады: Россия взяла золото и серебро в плавании на спине впервые с 80-х

Культура и ТВ 17 часов назад

"Произошло убийство": Друг Андрея Панина рассказал новую версию смерти артиста

Туризм 20 часов назад

"Быстрей закрывайте! Больше действия, а не болтовни": в сети все больше обсуждают новое закрытие Турции

Спорт 20 часов назад

Пинк обвинила Федерацию гандбола в сексизме и оплатит штраф спортсменок, отказавшихся от бикини

Спорт 20 часов назад

Дизайнер олимпийской сборной заработает на госконтрактах полмиллиарда рублей. И спорт здесь совершенно ни при чем

Культура и ТВ 21 час назад

МХАТ не решается выпустить спектакль с Бузовой в сентябре

Спорт 23 часа назад

Российские гимнасты выиграли золото Олимпийских игр спустя 25 лет!

Шоу-бизнес 23 часа назад

Карина Кросс: Соцсети – главное увлечение детей ХХI века!

Шоу-бизнес 23 часа назад

«Теперь точно не умрет!» Поклонники радуются улучшению состояния МакSим

Шоу-бизнес 1 день назад

МакSим начала общаться жестами

Шоу-бизнес 1 день назад

"Копия мама": Шепелев впервые показал фото сына Жанны Фриске

Культура и ТВ 1 день назад

Олег Меньшиков уволил 18 актеров из театра, которым руководит

Шоу-бизнес 1 день назад

DAVA подарил дом мечты молодой семье из Новосибирска.

Спорт 1 день назад

13-летняя японка взяла золото на Олимпиаде. Увы, это не рекорд – опоздала на 2 дня

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика