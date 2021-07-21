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Замеры коллективного иммунитета продлятся до сентября в 26 регионах

Роспотребнадзор еще в июне сформировал выборку из 74 тысяч человек

Фото: Global Look Press

В России с 30 августа стартует пятый этап коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой директора НИИ эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян.

Исследование продлится до середины сентября и затронет 26 регионов. Оно позволит выявить, сколько людей в стране переболели (с симптомами или без) и сколько человек вакцинированы.

Роспотребнадзор еще в июне сформировал выборку из 74 тысяч человек, которых периодически проверяют на наличие антител.

Тотолян отмечает, что уже сейчас наблюдается большое число людей, которые имеют антитела, хотя официально не были в списке переболевших. Часто их болезнь маскировалась обычным ОРЗ или вовсе протекала бессимптомно.

Ученый полагает, что сейчас в России коллективный иммунитет составляет 60%, а для предотвращения необходимо достичь показателя в 90%.

Тем временем калининградский губернатор жалуется, что регион получает в 2,5 раза меньше вакцины, чем может ежедневно использовать, передает телеграм-канал «Мурашко по коже».

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