Егор Бероев: "За живых людей обидно, а не за показатели кампании по вакцинации"
Актер первым громко выступил против ущемления прав россиян, которые по каким-либо причинам не делают прививку от COVID-19
Актер Егор Бероев первый громко выступил против ущемления прав непривитых россиян
«Имеет право на любое заявление»
На прошлой неделе Егор Бероев стал самым обсуждаемым актером страны, когда вышел на сцену объявлять победителя премии «ТЭФИ» с большой желтой звездой, приколотой к пиджаку. Мероприятие пришлось как раз на 22 июня, и артист провел параллель между ограничениями, связанными с коронавирусом, и притеснением евреев во время холокоста.
– Сегодня я проснулся в мире, где стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? – задал вопрос Бероев, и зал ему зааплодировал.
В тот же день на актера обрушились и горячая поддержка, и шквал критики.
Победителем «ТЭФИ» в номинации, которую объявлял Бероев, стал кинорежиссер Алексей Федорченко с лучшим фильмом 2018 года «Война Анны» – про спасшуюся от фашистов в камине девочку. Ничего страшного в выступлении Бероева призер «ТЭФИ» не увидел.
– Это не совсем уместный поступок, – отметил Алексей Федорченко в интервью «Собеседнику» (режиссер сделал себе прививку в феврале и сейчас планирует ревакцинироваться, «повысить свой титр, потому что новый вирус очень злой требует большего количества антител»). – Егор имеет право на любое заявление, это его дело, если его тело размещено подальше от здоровых людей и не пересекается с ними, но в противном случае это перестает быть сугубо его делом.
Но в интернете у Егора Бероева оказалось больше сторонников, чем противников.
«Человек имеет право высказать свою гражданскую позицию. Хочет человек – пусть прививается, но заставлять его участвовать в медицинском эксперименте незаконно», – выразил свое мнение один из пользователей.
«Человек сказал очевидную всем правду: что принудительная уравниловка и апартеид, по сути, начало тех же процессов, что и в Германии начала 30-х, он уже ненормальный? Как быстро народ превращают в скот, который можно принудительно поголовно вакцинировать! Следующий этап – толпой на бойню», – поддержал Бероева другой комментатор.
«Заметил, что в основном все поддерживают Бероева. Тем более что он лишь озвучил прописные истины», – заметил еще один россиянин.
«Бероев озвучил мнение большинства! Молодец, мужик!» – снова слова поддержки.
Досье
Егор Бероев
Родился 9 октября 1977 года в Москве. «Человек года» по версии журнала GQ и лауреат премии «Импульс добра» (за личный вклад в развитие социального предпринимательства).
Получил известность после главной роли Эраста Фандорина в «Турецком гамбите», хотя сам больше гордится своей игрой в фильме «Папа». Кроме работы в кино, был телеведущим на «Первом канале». Сотрудничает с «Центром драматургии и режиссуры» и руководит созданным им Благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»
Не ошибка, а «дикость»
Критикуют Бероева в основном власти и приближенные к ним. Сравнение ковидных ограничений в Москве с холокостом осудил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин.
– Это не ошибка, а признак запущенного состояния морального и этического чувства человека, – поставил вердикт Горин.
Режиссер Константин Богомолов назвал речь актера Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса дикостью, неадекватностью и помутнением. Режиссер считает, что государство вынуждено было пойти на такие меры, поскольку в российском менталитете принято надеяться на авось и судьбу, а не на науку и медицину.
Многократный лауреат «ТЭФИ» Владимир Познер, выступающий за вакцинацию, Бероева не поддержал.
– Звезду Давида заставляли надевать в нацистской Германии, чтобы определить евреев, а потом их уничтожить. Что касается вакцины, то ее сделали для спасения жизни людей, поэтому я не вижу никакой связи между этими двумя вещами. В нашей стране к борьбе с вирусом относятся с подозрением из-за ряда причин: неумелая пропаганда – это первое. Второе – у нас люди очень подозрительные, и это понятно, их столько раз обманывали в течение многих лет. Не доверять властям – стало почти частью национального характера, – пояснил Познер.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал поступок актера перебором.
– Принципиальная ошибка этого нервного юноши состоит в том, что тезис «мое тело – мое дело» здесь не подходит, – высказался депутат.
Тележурналист Владимир Соловьев, конечно, тоже не остался в стороне от этой кампании.
– Все-таки Ефремов одного человека загубил, и то нечаянно, насинячившись до беспамятства. А сколько людей угробят пещерные антипрививочники вроде Бероева, причем совершенно сознательно и равнодушно, считая ограничение этого права возмутительной дискриминацией? – отреагировал пропагандист.
«Мы должны уважать право выбора»
На фоне этой кампании лишь немногие из звезд решились открыто поддержать Бероева. В их числе, конечно, супруга Егора, Ксения Алферова. В своем инстаграме она опубликовала видео его выступления и написала: «Это мой муж. Он Человек. Смелый, честный. Мужчина, патриот, гражданин». По ее мнению, авторы ограничительных мер «пытаются разделить» людей и вызвать между ними вражду. Ксения сказала, что не хочет, чтобы ее дочь «жила в фашистско-тоталитарном мире, а это та реальность, которая уже наступает».
– И дело не в возможности ходить в кафе, это только начало, поверьте, – уверена актриса. – Почитайте историю. В Москве уже запретили оказывать плановую медпомощь людям без справки об уколе. Уколе, официальные испытания которого закончатся лишь летом 2022 года!
Актриса Ольга Будина также поддержала позицию коллеги, заметив в интервью «Собеседнику», что не планирует прививаться.
Сам Егор Бероев, похоже, не ожидал такой реакции на свое выступление.
«Вчера проснулся знаменитым», «самопиар». Мне-то зачем такой противоречивый самопиар? Мне ведь, к счастью, не надо никакие цифры отбивать в спешке, как вакцинаторам. Живу себе в тени и другим жить не мешаю. Да, безусловно, я – артист. Мое дело – быть и исполнять, и выражать чувства. Могу и озвучить публично то, что у других только вертится на языке. За живых людей просто обидно, а не за цифры и показатели кампании по вакцинации. Заранее проваленной на прошлых стадиях, следствием чего теперь и явилась уже вынужденная внезапная дискриминация. В этом и посыл, и острота озвученного на «ТЭФИ», – написал в своем телеграм-канале Бероев.
«Мое тело – мое дело».
Егор Бероев.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Прививка от дискриминации».
Рубрика: Общество