Егор Бероев: "За живых людей обидно, а не за показатели кампании по вакцинации"

Актер Егор Бероев первый громко выступил против ущемления прав непривитых россиян

«Имеет право на любое заявление»

На прошлой неделе Егор Бероев стал самым обсуждаемым актером страны, когда вышел на сцену объявлять победителя премии «ТЭФИ» с большой желтой звездой, приколотой к пиджаку. Мероприятие пришлось как раз на 22 июня, и артист провел параллель между ограничениями, связанными с коронавирусом, и притеснением евреев во время холокоста.

– Сегодня я проснулся в мире, где стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? – задал вопрос Бероев, и зал ему зааплодировал.

В тот же день на актера обрушились и горячая поддержка, и шквал критики.

Победителем «ТЭФИ» в номинации, которую объявлял Бероев, стал кинорежиссер Алексей Федорченко с лучшим фильмом 2018 года «Война Анны» – про спасшуюся от фашистов в камине девочку. Ничего страшного в выступлении Бероева призер «ТЭФИ» не увидел.

– Это не совсем уместный поступок, – отметил Алексей Федорченко в интервью «Собеседнику» (режиссер сделал себе прививку в феврале и сейчас планирует ревакцинироваться, «повысить свой титр, потому что новый вирус очень злой требует большего количества антител»). – Егор имеет право на любое заявление, это его дело, если его тело размещено подальше от здоровых людей и не пересекается с ними, но в противном случае это перестает быть сугубо его делом.

Но в интернете у Егора Бероева оказалось больше сторонников, чем противников.

«Человек имеет право высказать свою гражданскую позицию. Хочет человек – пусть прививается, но заставлять его участвовать в медицинском эксперименте незаконно», – выразил свое мнение один из пользователей.

«Человек сказал очевидную всем правду: что принудительная уравниловка и апартеид, по сути, начало тех же процессов, что и в Германии начала 30-х, он уже ненормальный? Как быстро народ превращают в скот, который можно принудительно поголовно вакцинировать! Следующий этап – толпой на бойню», – поддержал Бероева другой комментатор.

«Заметил, что в основном все поддерживают Бероева. Тем более что он лишь озвучил прописные истины», – заметил еще один россиянин.

«Бероев озвучил мнение большинства! Молодец, мужик!» – снова слова поддержки.