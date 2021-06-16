Владимир Познер: "Пропаганда вакцины слаба, непродуманна и неубедительна"

– Я уже давно вакцинировался «Спутником V», - признался Владимир Познер Sobesednik.ru. - Выбор был, но я по образованию биолог, и поэтому понимаю, что принципиальной разницы между всеми вакцинами, конечно, нет. Можно было дождаться "чумаковской" (вакцина центра им. Чумакова), которая по-другому делается, можно было еще какую-нибудь подождать, но я не видел в этом никакого смысла. С доверием относился к вакцине, разработанной институтом Гамалеи, и как только она стала доступна, в январе я ею воспользовался. У меня очень высокое число антител 21 и 7 – это большая цифра. Все, что выше 10, очень хорошо, больше не надо вакцинироваться.

В Америке существуют три вакцины. На мой взгляд, у нас просто отсталые люди, которые готовы верить любым сказкам о том, что на самом деле это очень вредно и опасно, не проверено, что это американская попытка нас отравить. Считаю, что у нас очень плохо сумели объяснить необходимость вакцинироваться. В этом смысле пропаганда вакцины слаба, непродуманна и неубедительна.



