У тещи Владимира Соловьева нашлась квартира за 30 млн рублей

Москвичка Любовь Сэпп, которая приходится тещей телеведущему Владимиру Соловьеву, оказалась владелицей квартиры в центре Москвы, следует из данных ЕГРН, имеющихся в распоряжении Sobesednik.ru.

С 2018 года Сэпп принадлежит квартира на улице Земляной Вал (самая протяженная в составе Садового кольца). До этого времени жилплощадь находилась в собственности Москвы, однако затем на неизвестных основаниях была передана пенсионерке.

Sobesednik.ru нашел похожие квартиры, выставленные на продажу в домах поблизости. Их средняя стоимость составляет 30 млн рублей.

Любовь Сэпп родилась в 1944 году. Ее дочь Эльга приходится женой телеведущему и пропагандисту Владимиру Соловьеву. 1 июня она отмечает свой день рождения. По данным «Cобеседника», женщина среди прочего являлась собственницей внедорожника Hummer H2. В выписках ГИБДД в качестве адреса указана все та же квартира на Земляном Валу.

Квартиры и другое недвижимое имущество ранее неоднократно находили и у самого Соловьева. В 2017 году соратники оппозиционера Алексея Навального оценили недвижимость телеведущего в 1 млрд рублей. В список входили итальянская вилла на озере Комо, дом площадью 1046 кв. м на участке 60 соток в подмосковном Переделкино, три квартиры в элитном доме в Москве общей площадью около 450 кв. м.

Также у Соловьева обнаружилось удостоверение резидента Италии с тамошней пропиской.

Телеведущий в разговоре с РБК называл себя небедным человеком, заявив, что зарабатывает достаточно, чтобы приобретать недвижимость и машины.

– Я официально много зарабатываю, у меня официально также есть и бизнес. Налоговая прекрасно знает, что у меня есть, где у меня есть, сколько я зарабатываю, сумма налогов, которые я плачу, никаких законов не нарушаю, – отмечал Соловьев.