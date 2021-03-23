"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?

В июне актер стал героем тех, кому угрожают увольнением за отказ от вакцинации, не пускают на отдых или просто в ресторан. На церемонию вручения «ТЭФИ» Бероев пришел с желтой звездой Давида, приколотой к пиджаку. Этот знак заставляли носить евреев по время холокоста.

– Не допустите сегрегации общества на умных и глупых, белых и черных, привитых и непривитых, - призвал актер со сцены. Зал встретил его слова аплодисментами.

Поступок Бероева в один голос осудили на федеральных каналах. Ведущий Владимир Соловьев назвал сволочами тех, кто начал надевать желтые звезды в поддержку Бероева. Его коллега по ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что актеру плевать на страну и на мир. Директор русскоязычного вещания Russia Today Антон Красовский сравнил Бероева с главой секты. Были и те, кто открыто поддержал артиста.