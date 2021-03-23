"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?
Актер Егор Бероев стал первым, но не последним
Выступая на Прямой линии, президент четко обозначил свою позицию по поводу самого больного вопроса последних дней:
– Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, - сказал президент в самом начале эфира.
Недавно, в Краснодарском крае заявили, что не ждут непривитых туристов, а власти Москвы закрыли кафе и рестораны для тех, кто может предоставить сертификат о вакцинации. До Путина выступать против принудиловки властей решались единицы.
Егор Бероев
В июне актер стал героем тех, кому угрожают увольнением за отказ от вакцинации, не пускают на отдых или просто в ресторан. На церемонию вручения «ТЭФИ» Бероев пришел с желтой звездой Давида, приколотой к пиджаку. Этот знак заставляли носить евреев по время холокоста.
– Не допустите сегрегации общества на умных и глупых, белых и черных, привитых и непривитых, - призвал актер со сцены. Зал встретил его слова аплодисментами.
Поступок Бероева в один голос осудили на федеральных каналах. Ведущий Владимир Соловьев назвал сволочами тех, кто начал надевать желтые звезды в поддержку Бероева. Его коллега по ВГТРК Дмитрий Киселев заявил, что актеру плевать на страну и на мир. Директор русскоязычного вещания Russia Today Антон Красовский сравнил Бероева с главой секты. Были и те, кто открыто поддержал артиста.
Ольга Будина
Актриса театра и кино вступилась за коллегу в интервью Sobesednik.ru.
– Мы вправе решать, прививаться или не прививаться – это право выбора и это свобода человека, гарантированная нашей конституцией, поэтому я поддерживаю позицию Егора Бероева. Он наглядно продемонстрировал, что во времена гонений начиналось все как бы невинно – никто никого не убивал. Просто почему-то одни были немножко чище, чем другие. И эта разница стала расти, и довольно быстро все закончилось трагедией. Я абсолютно согласна с Егором, что наши предки заплатили уже высокую цену, чтобы у нас больше никогда не было разделения на белых и черных, - сказала Ольга.
В комментариях на нашем сайте мнения читателей разделились, но большинство, скорее, поддержали Егора и Ольгу.
– Они никого не оскорбляют своими высказываниями, а призывают людей оставаться людьми, не потерявшими свое человеческое достоинство! - написала Елена Тихонова.
Оскар Кучера
Телеведущий также не стал молчать на тему обязательной вакцинации.
– Как вы отнесетесь к тому, если непривитых просто начнут хватать и колоть насильно, на "благо общества"? Чем это по большому счету отличается от того, что начинает твориться сейчас? - написал Оскар Кучера у себя в комментариях.
Реакция аудитории превзошла его ожидания. Через два дня он сообщил о рекордном количестве личных сообщений со словами поддержки:
– Хочется взять передышку от всего потока информации, который свалился на меня за последние дни. Без преувеличения тысячи сообщений в директ про те напасти, которые чинят в ваших городах и регионах. Про мракобесие, надвигающееся на нас со всех сторон. Спасибо за ваше неравнодушие к моим мыслям! - написал актер в другом посте.
Маша Цигаль
Дизайнер была одной из тех, кто поставил лайк постам Кучеры.
– Я считаю, что у этой прививки ужасно плохой пиар, - объяснила она, - Когда смотришь на продажных звёзд и блогеров, которые даже комменты под проплаченным постами выключают, то мне не хочется делать прививку! Людей готовы лишить работы, отпуска, если не сделают! Реально после этого всего стремно делать прививку!
По словам Марии, она встречала людей, которые не стесняются называть непривитых «тупым стадом».
Мария Кожевникова
Ещё одна актриса, бывший депутата Госдумы Мария Кожевникова о своем отношении к вакцинации без лишнего смущения рассказала каналу «360».
– Вакцина в любом случае - риск. Должно быть право выбора. Я не выступаю против или за вакцинацию. Я выступаю за выбор. Для здорового человека прививка не опасна. Но я знаю много людей, которые после прививки имели последствия, - поделилась Мария.
По ее словам, прививку делать она не планирует. Она подчеркнула, что первой выйдет на митинг, если государство сделает вакцинацию обязательной.
Ирена Понарошку
Телеведущая и знаменитый ЗОЖ-блогер считает практику прививок опасной в целом. Своих детей она не прививает ни от каких болезней. Угроза обязательной вакцинации от коронавируса не оставила Ирену равнодушной. В начале года она выступила в защиту сотрудника компании Мосгаз, которого хотели уволить за отказ получить прививку от КОВИД.
Анна Шафран
На противоречие в позиции властей обратила внимание бывшая коллега Владимира Соловьева, Анна Шафран.
– Вакцинация в первые дни после укола часто несколько ослабляет иммунитет. При этом отпуск людям для того, чтобы перележать опасные дни, никто не даёт. Наоборот, привившимся предоставляют возможность массово посещать рестораны с QR-кодом, - возмущается телеведущая канала «Царьград».
Мария Шукшина
Среди людей с известными именами есть и те, кто боится самой вакцины от коронавируса. Против «чипизации, вакцинации, множества цифровых законов и биометрии» Мария Шукшина начала выступать ещё в прошлом году. Свои видеообращения она записывала на фоне храмов Среднеуральского монастыря, которым управлял опальный схиигумен Сергий. Актриса заявляет, что боится создания «цифрового лагеря» и не будет ставить вакцину из-за предупреждения афонского старца Паисия Святогорца. Тот называл вакцины «печатью зверя» ещё в середине прошлого века.
Если мы перечислили не всех знаменитостей, которые выступили против обязательной вакцинации — напишите об этом в комментариях.
Теги: #вакцинация, #Шоу-бизнес, #звезды, #против обязательной вакцинации
Рубрика: Шоу-бизнес