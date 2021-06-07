"Вот это уже наглость!": Онищенко разнес организаторов встречи Путина и Байдена

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко возмущен условиями проведения саммита президентов России и США.

На днях МИД Швейцарии, где 16 июня должна состояться встреча Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил, что не аккредитует на саммит журналистов, привившихся российской вакциной «Спутник V». Как сообщило РИА Новости, работать разрешат только тем представителям СМИ, которые предоставят сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМА или Швейцарией.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал спорное решение швейцарских властей в интервью Sobesednik.ru.

– Вот это уже наглость! – заявил Онищенко. – До такой глупости даже Госдеп США додуматься не мог!

Геннадий Онищенко отказывается верить в правдивость информации о том, что хозяева площадки саммита России и США так и не признают «Спутник V».

– Я больше склонен думать, что это фейк, – признался нам депутат Госдумы.

При этом Онищенко подтвердил слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева, заявившего на ПМЭФ-2021, что фармацевтические гиганты «большой фармы» (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) причастные к лоббированию недобросовестной конкуренции и «нелегального маркетинга», направленных против российских прививок.

– Конечно, эта кампания против российских вакцин есть, – сказал Онищенко. – Другое дело, что меньше нервничать надо и воспринимать это как один из элементов рыночной борьбы.