"Байден ползет в Женеву, повиливая хвостиком": Делягин о предстоящей встрече президентов России и США

Известный российский экономист, радиоведущий и публицист Михаил Делягин, от которого монетарные власти в последнее время получали в основном критику, наконец, нашел, за что похвалить Министерство финансов. По его словам, решение отказаться от американского доллара в Фонде национального благосостояния – верное.

Свою позицию эксперт аргументирует тем, что бюджет Соединенных Штатов на данный момент значительно хуже, чем в свое время был российский бюджет при Гайдаре. Более того, по мнению Делягина, американский президент Джо Байден в буквальном смысле «ползет в Женеву, повиливая хвостиком». В этом швейцарском городе 16 июня должна пройти встреча глав России и США.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в рамках ПМЭФ заявил, что ФНБ России в ближайшем будущем претерпит серьезные изменения. Созданную в свое время «кубышку» планируют избавить от доллара, заменив американскую валюту золотом.

– Нами принято решение о полном выходе из долларовых активов с замещением вложений в доллары увеличением объемов евро и золота, – подчеркнул министр.

И, как считает Михаил Делягин, принятие такого решения является «победой бухгалтеров». Причем аргументы эксперт приводит довольно яркие.

Михаил Делягин//Фото: стоп-кадр/YouTube

«Потому что доллар уже не только в политическом плане стал токсичной валютой, но еще и в экономическом. У американцев уже два года бюджет по его структуре заметно хуже, чем бюджет Гайдара.

Дефицит там составляет почти половину от доходов. Это хуже, чем было в России в 1992 году. И президент Джо Байден ползет в Женеву, повиливая хвостиком и поскуливая вовсе не от того, что у него полный порядок в экономике.

Наконец, все это дошло до Минфина, это отличный момент, разумеется, но основные долларовые активы в нашей стране контролирует не Министерство финансов, тем более что оно их уже давно подсократило. Основные вложения у нас – это все же ЗВР Центрального Банка. А там, как я считаю, все по-старому», – приводит слова Делягина «Царьград».