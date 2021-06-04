"Опять будут обдирать": Потапенко расшифровал угрозу Силуанова сократить бюджет

Предприниматель Дмитрий Потапенко оценил тревожное заявление министра финансов России.

На сессии Петербургского международного экономического форуме Антон Силуанов призвал ускорить нормализацию бюджетной и денежно-кредитной политики.

Он заявил о высокой инфляции в 5,9% и о том, что необходимо сократить расходы бюджета, поскольку деньги – зарплаты, социальные выплаты – обесцениваются.

– Как человек, живущий в этой стране, я понимаю, что «нормализовать бюджет» в устах Силуанова – значит еще чуть-чуть пообрубать, пообдирать различные отрасли, – сказал Sobesednik.ru Дмитрий Потапенко.

Доллар сейчас должен стоить 63-65 рублей, – считает предприниматель, – а стоит 73-74 рубля. И это показывает, что такой резаной бумаги, как рубль, на хватает на обслуживание нас, сирых и убогих. Потому что есть издержки в виде Белоруссии, засланцы вроде Лукашенко приезжают все чаще, денег мы им даем все меньше...

По словам Потапенко, цены на продукты в ближайшее время продолжат расти: чем меньше производителей, предпринимателей, тем меньше ассортимента и тем выше цены.