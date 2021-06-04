Дмитрий Потапеко о ПМЭФ: Как это сложно – иметь миллион!

Предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что Петербургский международный экономический форум в этом году имеет совершенно четкий посыл.

Своим мнением о ПМЭФ-2021 бизнесмен поделился с Sobesednik.ru.

– Там не бывает случайных людей. Вы не можете мимо гулять и попасть сегодня на Путина.

В Питер съехался крупный бизнес. Бизнес на этом форуме чувствует себя, как корм. Он служанка, но на уровень повыше, чем обычная прислуга, на которую рассчитывают наши власти, но в целом не сильно более продвинуто в правах. Петербургский международный экономический – это топовый из всех российских форумов. Мы все время ставим «международный» в серединку, искренне подчеркивая, он сначала у нас, а уж потом международный – это важный стилистический момент.

В первые два дня форума попросту зарабатываются деньги. Основной день – когда приезжает насяльник. Самое противное, что это будет видно по залу: концентрация к его выступлению максимальная, а потом все набивают щеки и добивают время на каких-то дискуссиях. Но это уже бессмысленная история.

В общей сложности я бывал на этих форумах раз семь. Не каждый раз выступал, потому что ключевой сессией являлся приезд насяльника. Он был не всегда, но в последние годы туда зачастил, потому это статусное мероприятие стараются затянуть на него.

Насяльнику это не особо надо, но он там изображает международного правого консерватора. И сегодня президент должен говорить про новый НЭП, если бы он был заинтересован в иной экономике. У нас это не драйвер экономики. Драйвер – это смотрящие за ресурсами. Это фундамент всей этой истории.

Задайте себе вопрос, откуда взялся ценник билета на ПМЭФ в 1 млн рублей. Я знаю первых организаторов этого форума, когда он размещался как конкурентная площадка, т.е. туда выходили компании, которые делали конференции и их исполняли. А теперь появилась монополия.

Хоть миллион! Сейчас же будет абсолютно неверный подход, что основной вопрос это деньги. Ничего подобного! Даже имея миллион, вы имеете все возможности не поехать, и вам будет отказано в платеже, он будет возвращен.

Инвестиционная повестка форума отсутствует. Задача наших властей не накопить критическое количество ошибок, потому что в целом у экономики деньги есть, но вы держитесь! Понятно, что до плебса они будут доходить по остаточному принципу, но денег много, пока нефть и газ никуда с рынка не ушли. Молодые и крепкие должны плодиться и развиваться, чтобы быть тупыми и смелыми, чтобы обслуживать нашу элитку. Этим они уже куют молодежь, показывая, куда можно прорваться. Новых служанок и слуг надо подбирать сейчас, что наши власти успешно на этом форуме и демонстрируют.

Этот форум носит характер жесточайшей эклектики. Фриков прежде на них никогда не было. А тут Даня Милохин – лицо Сбера. Веселый фонарик. Он хорош лишь тем, что у него никакой репутации. Скоро всех тиктокеров разберут основные бренды: будет больше Бивисов и Баттхедов.

По официальной версии организаторов форума – прокуратура стоит на защите прав законности. Я их понимаю. Но ни в одной стране мира не видел подобных стендов, уже несколько лет подряд они украшают ПМЭФ.

4 июня на форуме разведут тучи руками, скажут, мы лучше всех справились, Америке – кирдык, у нее самые большие проблемы с экономикой. Плюс к тому, что у нас сейчас разговор идет о том, что мы будем сокращать валютные резервы в долларах, остается вопрос – а в чем же мы будем их наращивать? Если в евро, он зависит от доллара – поменяем шило на мыло. Если мы заложим туда юань, то мы с вами уже получим ситуацию, когда ЦБ получил убыток, потому что юань как валюту обесценивает само правительство Китая, поскольку это один из важных механизмов поддержания китайской экономики. С юанем мы еще раз получим опыт с потерей золотовалютных запасов.

Цены будут расти, потому что издержки бизнеса будут увеличиваться. Самого бизнеса становится меньше и меньше. Денег у людей все меньше и меньше. Мы вошли в замкнутую систему: чем меньше бизнес и меньше покупателя, тем выше ценник и тем меньше бизнеса и покупателей. Эту петлю особо не остановить.