Укололся не "Спутником V": доктор Комаровский объяснил отказ от российской вакцины

Известный врач, телеведущий Евгений Комаровский рассказал, каким препаратом привился от коронавируса и сколько денег ему лично заплатил Билл Гейтс.

По словам проживающего на Украине доктора, при выборе вакцины он исходил не из политических соображений, а элементарного наличия нужного препарата. Как известно, президент Украины Владимир Зеленский отказался от закупки, пожалуй, самой раскрученной российской вакцины «Спутник V» и ее производства на Украине: якобы из-за ее недостаточной эффективности.

– Я привился тем, что было, – честно рассказал Комаровский зрителям своего канала на YouTube.

Вообще, это главное: надо прививаться тем, что есть у вас под рукой, а не ждать чего-то, – посоветовал знаменитый педиатр. – Поскольку ждать, судя по всему, некогда.

Я привился той вакциной, к которой у меня был доступ. Это вакцина CoviShield.

Напомним, что вакцина CoviShield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, была выпущена по лицензии в Индии. Первые 500 тысяч доз Украина получила еще 23 февраля 2021 года.

После первого сообщения в соцсетях о факте прививки Комаровский получил массу удивленных комментариев с вопросами о его самочувствии. Поклонники доктора, видимо, напуганы новостями о побочных реакциях на прививку AstraZeneca и уже испытывают предубеждение по отношению к ней.

– Ребята, какие могут быть волнения? – недоумевает телеведущий.

Чувствую себя хорошо. Кроме очень легкой боли в месте инъекции, все нормально.

Куда больше, чем возможные негативные последствия после прививки от коронавируса, Комаровского беспокоят многочисленные «засланные казачки» на его страницах в соцсетях. Которые, как считает врач, мешают ему вести просветительскую деятельность в Интернете.

– Бесконечно сложно записывать видео по поводу вакцинации, поскольку толпы реальных ботов возникают с рассказами о том, какое количество денег перевел Билл Гейтс мне лично. Не хочется вообще связываться, – признался врач.