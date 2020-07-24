Савельев Михаил
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"Почему Собянин ещё на свободе?" россияне взывают к Путину после слов мэра о ситуации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с новым заявлением, в котором допустил введение в столице новых жестких ограничений

Фото: Global Look Press

Не успели россияне «остыть» от новостей о введении в Москве, Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине обязательной вакцинации для «отдельных категорий граждан», как мэр столицы, в адрес которого в последнее время и льется основной поток критики за такие изменения, поспешил подбросить дров в «костер» всеобщего негодования.

Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с новым заявлением, в котором допустил введение в столице новых жестких ограничений в связи с усугублением эпидемиологической ситуации. 

«Мы сейчас очень близко подошли к более жестким решениям по ограничениям», – подчеркнул он.

При этом Сергей Семенович добавил, что, несмотря на наращивание мощностей московских медучреждений и увеличение коечного фонда, возможности городской медицины не безграничны. По его утверждению, на данный момент очень важно провести недавно введенную обязательную вакцинацию работников сферы услуг.

«Ситуация на данный момент разворачивается прямо у нас на глазах. По предварительной информации, уже завтра будет свыше 9 тысяч заболевших в Москве. Таких высоких показателей у нас не было, и это крайне плохо, что большой процент новых случаев – это люди, которые попадают на госпитализацию всего за несколько дней», – добавил столичный градоначальник.

Разумеется, подобные выступления мэра Москвы никак не способствуют снятию напряжения в обществе, а потому социальные сети после его выступления в буквальном смысле взорвались гневными комментариями. Многие, к примеру, сетуют на то, что ситуацию до сих пор не прокомментировал президент России Владимир Путин, а потому интересуются, что думает по этому поводу глава государства и откровенно спрашивают, сколько им еще придется терпеть «диктатуру» столичных властей. Причем, в отдельных случаях комментаторы, похоже, уже и не пытаются подбирать выражений, называя столичного градоначальника «посмешищем» и обвиняя его в принятии незаконных решений.

«Хотят полностью уничтожить индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, и так 20-30 млн человек без работы, теперь будет 50»;

«Собянин, как и его указы, никакой силы не имеют. Но про это по федеральным каналам никогда не говорят»;

«И это летом в самую жару. Это жесть. Что же там в Москве происходит? Везде спад. А тут подъём»;

«Зато в Питере нет ковида, там ЧЕ 2020»;

«Где Мишустин? Где Путин? Что творится?»;

«Президент должен послать демократию по известному адресу и перейти к сталинским методам. Иначе к осени, к выборам, вредители и саботажники на высоких должностях доведут дело до социального взрыва»;

«Собянин – второй президент, всё решил снять ограничения. Ну вот результат всему этому, вуаля, возвращаемся в прошлый год»;

«Ну если допустил, скоро ждите!»;

«Когда проводили парады, праздновали день России, не думали о последствиях, теперь о жестких ограничениях заговорили!»;

«Решили добить малый бизнес. Молодцы»;

«Создатель нелепых и пустых указов, просто посмешище»;

«Почему он ещё на свободе?» – высказываются граждане в социальных сетях. 

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