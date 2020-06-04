Савельев Михаил
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"Собянин находится на грани нервного срыва": Краснов сделал громкое заявление

В последние несколько дней мэр Москвы оказался под шквалом критики, вызванной непопулярными "коронавирусными" решениями

Фото: Global Look Press

В последние несколько дней мэр Москвы Сергея Собянин оказался под шквалом критики, вызванной достаточно непопулярными «коронавирусными» решениями. В социальных сетях россияне массово высказывают свое недовольство, а экспертное сообщество в лице политологов и экономистов предрекают Собянину долгосрочные негативные последствия принятых им решений.

Впрочем, вслед за Москвой в вопросе усиления ограничительных мер пошли и другие города: соответствующие решения приняли власти Иваново и Санкт-Петербурга. Население страны в предпринимаемых администрациями городов действиях увидели подготовку к принудительной вакцинации граждан. Стоит отметить, что процесс вакцинации, точнее его низкие темпы – тот самый «камень в огород» губернаторов, из-за которого последним приходится «выслушивать» от Кремля.

Известный московский политик Александр Краснов в эфире Youtube-канала «Главтема Народ» рассказал, что ситуация действительно очень нервная, и именно эта нервозность провоцирует глупые действия властей. Он отметил, что решение Собянина о нерабочих днях в Москве – очевидная глупость. Сам Сергей Семенович, уверен Краснов, находится на грани нервного срыва, потому что вкупе с эпидемиологическими проблемами существует и другая – предвыборная.

«Собянин объявил в Москве нерабочие дни «с сохранением заработной платы». Но что делать предпринимателям в этом случае? Им ведь не возместят соответствующие убытки. Решение мэра Москвы – очевидная глупость. Более того, психологически Сергей Собянин находится на грани нервного срыва. По этой причине обстановка очень нервная, и происходит то, что происходит. 

Все это также накладывается на весьма нервную выборную кампанию. Для представителей власти очевидно, что выиграть они эту кампанию не могут, в Москве уж точно. Никакими силами – несмотря на все репрессивные законы и другие неоднозначные ходы. Там всё понимают. Самая печальная новость заключается в том, что сделать с этим они ничего не могут, путей для исправления ситуации попросту нет», – рассказал Краснов.

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