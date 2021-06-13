Укол на удачу: поднимут ли суперпризы от Собянина и Воробьева уровень вакцинации

Сергей Собянин на днях вторично поставил себе первый компонент «Спутника V» и чувствует себя хорошо. О чем чиновник сообщил в своем личном блоге. Столичный мэр признался, что привился от COVID-19 еще в мае 2020 года, однако по истечении года его титры антител стали падать.

В попытке наверстать запущенный план вакцинации от COVID-19 в назначенные властями выходные столичные чиновники объявили о лотерее. Москвичи, которые впервые получат первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля, смогут выиграть автомобиль. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Средства для реализации программы предоставили компании-партнеры, среди которых «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и др.

Если в столице будут разыгрывать автомобили, то в Подмосковье – квартиру. Глава Московской области Андрей Воробьев объявил о старте акции для граждан, которые решили сделать прививку от коронавируса COVID-19. Один из участников розыгрыша может стать обладателем квартиры, сообщает РБК.

Условий немного: возраст больше 18 лет и укол первым компонентом вакцины в период с 15 по 25 июня.

При этом (за неимением иных) можно выбрать любой отечественный препарат: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Главный приз – квартира площадью 74,9 кв. м в ЖК «Новая пролетарка». Победителя выберут методом жеребьевки и объявят 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале «360».

– Эта инициатива для тех, кто хочет попытать счастье и удачу. Мера в пределах допустимого, – прокомментировал инициативу властей Sobesednik.ru депутат районного совета Останкинского района Сергей Цукасов. – Какую-то роль в повышении уровня вакцинации это сыграет.

Главное, на взгляд юриста Цукасова, что это не принудительная вакцинация, и то, что власть по-прежнему не хочет переходить эту тонкую грань, которая касается нарушения базовых прав человека.

– Для преодоления болезни в обществе необходимо сформироваться коллективному иммунитету из 60 или 70% переболевших, плюс вакцинировавшихся, тех, кто имеет антитела.

У нас эти показатели от 10 до 20%.

Это крайне недостаточные показатели, такими темпами желаемый порог коллективного иммунитета у нас не будет достигнут фактически никогда, – заключил депутат.

Прежде ради стимулирования вакцинации населения чиновники уже прибегали к скидкам и подаркам. Пожилым жителям Магадана за прививку от COVID-19 платили по 1000 рублей, а хабаровским пенсионерам на Пасху дарили десяток яиц и скидку в рестораны. Мэр Собянин напомнил, что в столице уже работает программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые сделали прививку (те же 1000 рублей).

Плюшки за вакцинацию выдают и за океаном. Жителей американского штата Нью-Джерси за прививку от COVID-19 в мае угощали бесплатным пивом. Бесплатную порцию пива пообещал губернатор штата Фил Мерфи. А в Нью-Йорке после прививки от ковида наркоманов угощали самокруткой конопли.