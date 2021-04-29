Десяток яиц и тысяча рублей. Магадан и Хабаровск агитируют пенсионеров привиться

Жители Магаданской области старше 60 лет смогут рассчитывать на вознаграждение в одну тысячу рублей, если привьются двумя компонентами вакцины. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Это повторение практики, введенной мэром Москвы Сергеем Собяниным, который уже ранее объявил такую акцию, однако выдавать их он собирался вовсе не наличными, а подарочными купонами.

Впрочем, куда более экстравагантный способ завлечь пенсионеров в пункты вакцинации придумали в Хабаровском крае, где в честь православного праздника Пасхи жителям старше 60 будут выдавать по десятку куриных яиц. Акция действует только два дня: «Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц», — заявил в радиоэфире Евгений Никонов из краевого правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Всего власти Хабаровского края намерены раздать таким образом 1 400 десятков яиц.