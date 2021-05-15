Первый звоночек был в 2016: одноклассники "казанского стрелка" вспомнили о его шокирующем прошлом

Стрельба в казанской гимназии №175 переполошила российское общество, попутно напомнив о похожих событиях в Керчи почти трехлетней давности. Разумеется, сразу же оживились все тревоги по поводу безопасности учащихся в самых разных учреждениях страны. И пока эксперты, политики и чиновники обсуждают саму проблематику, а также предлагают самые разные варианты решения проблемы с безопасностью в отечественных школах, журналистам удалось узнать шокирующие подробности истории Ильназа Галявиева – 19-летнего подростка, расстрелявшего школьников и убившего девятерых человек, из которых семеро – дети.

Как пишет Popcake, одноклассники казанского стрелка не вспоминают в его поведении ничего предосудительного. По их словам, во время учебы в гимназии Ильназ был обычным, спокойным и вполне уравновешенным парнем, разве что немного молчаливым и запуганным. Он практически никогда не опаздывал на учебы, хотя и учился не очень хорошо. Подросток увлекался компьютерными играми, в частности, любил популярный сетевой шутер Counter Strike. А вот большого количества друзей Галявиев не нажил, у него было только один близкий друг, с которым они разделяли увлечение – видеоигры и компьютерные шутеры.

Между тем бывшие знакомые Ильназа вспомнили и некоторые подробности из его прошлого, которые в свете последних событий могут шокировать. Журналистам они рассказали о том, что однажды парень уже предлагал одноклассникам наказать учительницу, которая насолила ему. Это произошло в декабре 2016 года, когда преподаватель математики дала классу «казанского стрелка» задание и вышла из кабинета. Подростки такой педагогический прием не оценили, однако больше всех выражал недовольство именно Галявиев. Позднее парень в общем чате с одноклассниками опубликовал подробное описание рецепта приготовления коктейля Молотова и даже заявил, что было бы неплохо опробовать его в деле.

Впрочем, этот эпизод дети восприняли лишь как невинную шутку, а потому в ответ на предложение Ильназа лишь опубликовали в чате большое количество смайлов. Но теперь, когда случилась нашумевшая трагедия, бывшие ученики 175-й казанской гимназии с ужасом вспоминают те слова Галявиева, когда ему было еще всего 15 лет.