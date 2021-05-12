Омбудсмен Кузнецова призвала "премодерировать информацию" в Сети после шутинга

Уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова вслед за коллегой из Татарстана поспешила объяснить, почему в школе Казани произошла стрельба. Чтобы не допускать подобного, по её мнению, нужно проводить «премодерацию» контента в интернете. Также она задала ряд вопросов, которые, по её словам, уже направлены в компетентные органы.

«Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрёл оружие — законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В Республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решён вопрос охраны образовательного учреждения?» — задает свои вопросы омбудсмен, позже добавляя, что их от её офиса получили МВД, Роскомнадзор и прокуратура.

Напомнила она и о предложениях ужесточения гражданского оборота оружия, о котором накануне уже заявил президент Владимир Путин. Ранее «Медуза» подвела итоги подобных заявлений властей, которые делались три года назад после шутина в Керчи в 2018 году — никаких ужесточений в этой области сделано так и не было, а получение оружия даже упростили.

Подводя итоги своего поста в Instagram г-жа Кузнецова также призвала «оградить наших детей от грязи, псевдогероев, наводнивших инфопространство». Вместо этого «мир» детей должен быть наполнен «созидательным смыслом и высокими ценностями». О конкретных способах достижения столь амбициозной цели омбудсмен ничего не написала. Отметим, что, как и в случае с требованиям к ужесточению правил получения оружия, о создании позитивного контента в Сети омбудсмен Кузнецова говорила ещё тогда, в 2018 году.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец в ответ на массовое убийство решила пойти против Конституции России и ввести государственную идеологию — это, по её мнению, позволило бы избежать трагедии.