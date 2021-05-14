«Обрубила бы Интернет!» Тарасова призвала запретить соцсети после бойни в Казани

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова в ужасе от произошедшей трагедии в Казани. Актриса призывает запретить ношение оружия всем лицам до 30 лет, а также начать строго контролировать социальные сети. Об этом Тарасова рассказала Sobesednik.ru:

– Конечно, случилась жуткая трагедия – что уж говорить! Я, наверное, после неоднократных поездок в Сирию и Донецк, где насмотрелась других ужасов, стала несколько черствой… Но не понимаю, почему у нас до сих пор выдают разрешение молодежи на покупку оружия? Этого делать нельзя! У молодежи – подвижная психика. Не зря же психологи говорят, что человек начинает взрослеть в 21 год. Считаю, что нужно запретить оружие всем до 30 лет!

– Я смотрю на парня, который устроил эту трагедию, – хороший, приличный мальчик. Никогда и не подумаешь, что он на такое способен.

Наверное, в момент этого ужаса он был чем-то напичкан, быть может, – под наркотой. Что движет людьми в такие моменты, я не понимаю. Считаю, что в школах нужно ввести урок психологии. Чтобы дети разговаривали один на один с психологами. Лучше убрать несколько других предметов, а психологию ввести. Это совершенно нормально. Почему у нас до сих пор считают, что если обратился к психологу, то ты тронулся башкой?

– Конечно, надо закрывать группы в Интернете, где пропагандируется насилие, – вздыхает Тарасова. – Я всегда говорила, что социальные сети – это зло. Будь моя воля, обрубила бы Интернет. Куда смотрят спецслужбы? Человек ходит с винтовкой перед камерами и хоть бы что! Никто не реагирует.