«Таких надо ремнем бить»: Лещенко рассказал, почему случилась трагедия в Казани

Трагедия в казанской школе потрясла многих знаменитостей. Легендарный Лев Лещенко — не исключение. Он наблюдал за развитием событий в Казани. И теперь уверен: чтобы таких трагедий не повторялось, нужно принимать целый комплекс ограничительных мер.

– В первую очередь нужно обращать внимание на воспитание детей, – говорит Лев Валерьянович. – Я считаю, что воспитывать их невозможно без жесткого убеждения, что они должны делать и как исполнять свой долг. Так было всегда. А сейчас есть некая возможность свободы: все разрешено… Нравственный фактор очень важен. Сейчас школы это не воспитывают и напрасно.

Теперь ребенок может пожаловаться на учителя или на маму. Это что такое? Ремень, в угол – только так можно воспитать достойного человека.

– Что вы думаете по поводу закона об оружии?

– Ограничения в распространения оружия должны быть четко обусловлены. Я свое охотничье ружье оформлял полгода, собирал все справки. Как случилось, что мальчик, который едва достиг совершеннолетия, получает оружие? Мне это непонятно.

Напомним, что вчера Анна Калашникова заявила, что в трагедии в Казани косвенно виновата Ксения Собчак, которая в одной из своих программ сделала из маньяка героя.