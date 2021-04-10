В центре Берлина разбили палаточный "лагерь демократии" в поддержку Навального

Российская диаспора в Германии разбила палаточный лагерь напротив Бранденбургских ворот в центре Берлина в поддержку лидера российской оппозиции Алексея Навального. Они пробудут там как минимум месяц, до 9 мая, чтобы привлечь внимание евроейских политиков к проблеме политических репрессий в России.

Среди требований протестующих «остановить путинский террор», передает Deutsche Welle, прекратить строительство российского газопровода «Северный поток-2», а также лишить телеканал Russia Today возможности вещать на территории Германии. Организаторы этого мероприятия также намерены создать объединение Unkremlin (в переводе «против Кремля» или «не Кремль», — ред.).

Основными же требованиями «демократического лагеря» является освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных в России. На площадке намерены в ближайшее время выступить многие российские общественные деятели, оппозиционные политики и правозащитники, включая Ольгу Романову.

«Первый шаг — это не молчать, это говорить о том, что происходит в России, — объясняет находящаяся в лагере русскоязычная актриса Сара-Мария Зандер в интервью Deutsche Welle. — У нас есть такая привилегия, когда мы живем в Германии, когда мы можем выступать, говорить о разных темах и не должны бояться, что нас за это посадят в тюрьму, что нас уволят. В России люди не могут этого сделать».

Писатель Владимир Каминер поясняет, что одной из ключевых задач для него является показать, что Россия — «это не имерия зла» и что граждане страны хотят жить в демократическом обществе. «То, что у них это не получается на каком-то историческом промежутке, не значит, что это является их свободным волеизъявлением», — поясняет он.

На площади расположены мольберты с фотографиями жертв и критиков российского режима и лично Владимира Путина. Среди них политики Алексей Навальный, Борис Немцов, Владимир Кара-Мурза-младший, журналист Анна Политковская, аудитор Сергей Магнитский и беглый разведчик Сергей Скрипаль. Также там можно разглядеть фото, посвященное крушению боинга MH17 и фотографии президента Путина в полный рост.