Унизительная тема: идею Путина о защите минимальных доходов назвали популизмом

Как сообщает пресс-служба Кремля, по итогам встречи с руководителями фракций в Госдуме 17 февраля 2021 года Владимир Путин поручил парламентариям, среди прочего, разработать и принять на весенней сессии законопроект, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан». Ответственными за выполнение этого поручения указаны премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Напомним, что 17 февраля лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки законопроекта о защите минимального дохода должника.

Sobesednik.ru поговорил о решении президента с председателем партии «Гражданская инициатива» Андреем Нечаевым.

– Это хорошая идея, но с одной маленькой поправкой: кто будет нести соответствующие расходы и убытки? Вот банк выдал кредит, а заёмщик оказался в сложном материальном положении. И если банку эти деньги будут компенсироваться из бюджета, это одна ситуация. А если банк будет делать это за свой счёт, то надо понимать, что у банка своих денег нет (кроме его капитала). Это деньги вкладчиков, юрлиц и физлиц, поэтому любые деньги, которые банк списывает – это чьи-то деньги. Таким образом, банк потенциально ставит под угрозу интересы других вкладчиков. Если проект президента будет реализован в такой концепции, то это, я бы сказал, забота о людях за чужой счёт.

– Вы не могли бы прояснить, законопроект защищает граждан, чья официальная зарплата равна минимальному доходу – или всех граждан, у которых, грубо говоря, на карте осталась сумма, равная минимальному доходу?

– Я не автор законопроекта, и нам надо дождаться, когда он выйдет, чтобы получить полную картину. Но вообще говоря, в любых такого рода мерах логичней ориентироваться не на зарплату, а на средний доход семьи. Например, многодетная семья, где один работающий, а жена сидит с детьми. У работающего может быть хорошая зарплата, но когда вы разделите её на четыре-пять человек, средний доход окажется очень скромным.

– Не кажется ли вам, что эта мера, при всей её справедливости, является следствием закредитованности бедного населения и даже её поощряет?

– В свете того, что я сказал в начале, это относительная справедливость. Обеспечивается лучшее положение одних за счёт других. Но в целом это, конечно, популистская мера в преддверии грядущих выборов.

Я не раз говорил, что правительству нужно было оказать прямую финансовую поддержку пострадавшим от пандемии и особенно малоимущим, как это делается во всём мире. В США Байден и Конгресс приняли очередной пакет законов, где американские семьи получают несколько тысяч долларов в качестве антикризисной поддержки. У нас ничего такого нет, кроме выплат семьям с детьми. Тут правительство экономит, когда речь идёт о бюджете, и не обеспокоено поддержкой малоимущих.

А вот в такой форме оно пытается оказать поддержку – но, повторюсь, фактически за счёт банков. На мой взгляд, гораздо логичней, если государство напрямую даст им денег. А это косвенные меры, когда человек уже попал в трудную ситуацию в связи с невозможностью погашения кредита, и вот тогда ему оказывают поддержку, и то не понятно, за чей счёт.

– Мы все знаем, что на прожиточный минимум навряд ли можно прожить. По большому счёту, у закредитованного человека просто не отбирают последние деньги на хлеб…

– Величина прожиточного минимума – отдельная тема. Конечно, она абсолютно унизительна и обеспечивает не жизнь, а просто физиологическое выживание. С этой суммы человек ещё должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги, платить налоги. В таких семьях 70% дохода уходит на самые элементарные продукты питания. Просто на выживание.

Васильев Николай