ФСПП: почти у шести тысяч россиян имеются двойники с долгами

Свыше пяти тысяч граждан могут оказаться в базе данных судебных приставов из-за совпадений имен с реальными должниками.

Как пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Ольгу Помигалову, россиян, у которых полностью совпадают фамилия, имя, отчество, дата и место рождения с двойниками-неплательщиками, около пяти-шести тысяч. «По этим идентификаторам они являются полностью двойниками с нашими должниками, в отношении которых у нас производятся меры принудительного исполнения», – сказала замглавы ФСПП.

По ее словам, для того чтобы решить проблему, необходимо ввести обязательное указание во всех документах, которые поступают на принудительное исполнение в ФСПП, всей возможной информации о гражданах, начиная с паспортных данных и заканчивая дополнительными идентификаторами, такими как ИНН и СНИЛС.

Помигалова добавила, что для этого нужно решить, как технически суды будут взаимодействовать с госорганами, у которых есть такие данные, чтобы не обращаться непосредственно к гражданам. Сообщается, что соответствующий законопроект сейчас находится в правительстве.

По сведениям на конец 2020 года, около 5% россиян находятся в базе судебных приставов из-за невыплаченных кредитов, при этом каждый шестой неплательщик – пенсионер.