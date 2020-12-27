В России 1,3 млн пенсионеров должны кредиторам. Всего в долгах 7,8 млн человек

Примерно 5% россиян или 7,8 миллиона человек находятся в базе судебных приставов из-за невыплаченных кредитов. Каждый шестой неплательщик — пенсионер.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве также отмечают, что из них 1 миллион 300 тысяч или 17% от общего числа должников являются пенсионерами. Никакой разницы между женщинами и мужчинами статистика по неплательщикам не демонстрирует — на оба пола приходится порядка 50% задолжностей.

За 10 месяцев этого года приставам удалось взыскать в пользу кредиторов 111 миллиардов рублей.