Россияне считают, что прожиточный минимум должен быть вдвое больше

Согласно опросу, проведенному «Левада-Центром»*, число людей, который считают свой доход выше необходимого прожиточного минимума к 2021 снизился до 25% населения. С 1990-х годов показатель рос, в 2014 году он достиг 38%, но после начал резко падать и уменьшился с тех пор почти на треть.

«Опросы последних двух лет обозначают менее резкий, но устойчивый тренд на ухудшение показателя», — уточняют авторы исследования.

Если спросить россиян, какое минимальное количество денег нужно для жизни в месяц в расчете на одного члена семьи, они в среднем называют 24,6 тысячи рублей. Параллельно реальных среднедушевой доход составляет лишь 18,6 тысячи, а официальный прожиточный минимум — всего 11,7 тысячи рублей — более чем в 2 раза меньше того, что называют люди.

При этом субъективный минимальный прожиточный минимум отличается среди жителей населенных пунктов различных размеров. В Москве он составляет сейчас 36 тысяч, в других городах с населением более 500 тысяч человек — 24,9 тысячи, в населенных пунктах, где живут от 100 до 500 тысяч человек он почти такой же — 24,7 тысячи, а в городах с населением менее 100 тысяч и селах значительно ниже — 22,7 и 21,8 тысячи соответственно.

*«Левада-Центр» объявлен российскими властями «иностранным агентом».