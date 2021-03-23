С 1 апреля в России отменят ряд льгот и подорожают продукты

В начале апреля прекратят свое действие несколько положений, которые были приняты на период пандемии.

С 1 апреля россияне не смогут больше получить «новогодние» единовременные социальные выплаты на каждого ребенка до восьми лет в размере 5 тысяч рублей, сообщает РБК.

До конца марта еще остается возможность получения данной выплаты, для этого родителям необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

Утратят силу и рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для граждан, у которых сократились доходы из-за ситуации с COVID-19. Физические лица, самозанятые и бизнесмены могут подать заявку до 31 марта. Запрет на выселение клиентов-должников банков прекратит действовать в этот же день.

Отменят постановление, которое позволяет гражданам старше 65 лет в особом порядке оформлять листы нетрудоспособности и также прекратит действовать запрет на выселение клиентов-должников банков.

Банк России с 1 апреля запретит пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Перевести деньги на WebMoney, PayPal и VK Pay, а также на некоторые виды проездных можно будет только с привязанного банковского счета.

Перестает действовать и постановление правительства РФ о необходимости заключить с производителями, поставщиками и торговыми сетями соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло.

Каверин Дмитрий.