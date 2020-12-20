Как Путин прописал: снизились ли цены на продукты после втыка президента

Корреспондент Sobesednik.ru проверил, как магазины выполняют приказ Владимира Путина о сдерживании цен на еду.

Неделю назад Владимир Путин обратил внимание на спекулятивный рост цен и поручил правительству разобраться с этим безобразием. Теперь ритейлеров будут наказывать за повышение цены даже на 10%, они, наоборот, должны снизить цены на социально значимые товары.

16 декабря было подписано соглашение о снижении цен: сахар в рознице должен быть не дороже 45 рублей за килограмм, а масло – не дороже 110 рублей за литр. Остальные товары из списка социально значимых, цены на которые будут снижены, торговые сети выберут сами.

Растительное масло – по 75 рублей за литр

Один из крупнейших ритейлеров – Х5 – анонсировал нулевую наценку сразу на 7 товарных позиций: хлеб, картофель, тушёнка, зерновые хлопья, макароны, чёрный чай и ультрапастеризованное молоко. Но что происходит на самом деле?

В столичном магазине «Пятерочка» в Старом Петровско-Разумовском проезде подешевело растительное масло и сахар.

Еще неделю назад растительное масло известных торговых марок стоило 140-150 рублей, сейчас большой выбор масла по 109,99 рублей, есть даже по 75 рублей собственной торговой марки.

Ценник «154,99» – только на масло с добавлением оливкового, оно всегда стоило дороже.

Сахарный песок собственной торговой марки стоит 45 рублей, как и было прописано в сообщении, но сахар уже другого бренда, получше, стоит 66 рублей.

Макароны в сети не подешевели, но они вторую неделю продаются по акции, можно купить макарошки популярной марки даже за 36,99 рублей. Постоянная цена на макароны прежняя, но ажиотажа не наблюдается, как и на гречку или рис, которые продаются по акции (70-80 рублей за пачку). На овсянку скидок нет, овсяные хлопья популярный торговый марки стоят 67,99 рублей за 400 грамм.

«Ценники поменяли только на сахар и масло»

В «Магнолии» почти все растительное масло тоже по 109,99 рублей за литровую бутылку.

– А я вот даже за 99 рублей нашла, – показывает бутылку рафинированного масла пенсионерка. – Да, цены стали меньше, чем было на прошлой неделе. Но я вам так скажу: раньше это масло без акции стоило дешевле.

Ценники мы меняли только на растительное масло и на сахар, он теперь 45 рублей за килограмм, – рассказывает сотрудница магазина. – На остальное не снижали. Надолго ли это — не знаем.

Дешевых макарон по акции не обнаруживаю, здесь цена на них 60-70 рублей.

Сахар по 45 рублей за кг сметают с полок

В «Перекрестке» тоже цены на макароны не меняли, популярные марки стоят 59,99 рублей.

Зато по растительному маслу отработали, как Путин прописал: висит красный ценник «низкая цена» 109,99 рублей.

аСахар тоже есть по 45 рублей, на полке осталась пара пачек. Видно, что тут его быстро разбирают. Но пока «сладкий яд» в наличии — грузчик заполняет полку новым товаром.