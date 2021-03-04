Резня в Швеции, взрыв прототипа корабля Starship в США: главное к утру 4 марта

В Швеции мужчина ранил ножом восемь человек. Часть пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает, передает «Интерфакс». При задержании нападавшего также ранили, он находится под наблюдением медиков. Пока о мотивах действия злоумышленника ничего не известно, полиция рассматривает версию о теракте.

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался через несколько минут после посадки. В рамках испытаний, целью которых являются миссии на Марс, корабль вышел на высоту 10 км и успешно приземлился на стартовую площадку, однако вскоре после этого прогремел взрыв. Испытания продолжались шесть минут 29 секунд, отмечает ТАСС.

Facebook решила снять запрет на политическую рекламу. В соцсети пояснили, что запрет был введен в ноябре 2020 года перед выборами президента США. Компания Google, объявившая аналогичный запрет, отменила это решение на прошлой неделе.

В Мьянме, где к власти пришли военные, задержаны около 1,5 тысяч граждан. Правозащитные организации сообщают, что за время протестов в результате жестких разгонов акций недовольных в стране с начала февраля погибли в общей сложности 50 человек. В ходе протестов накануне, 3 марта, по данным ООН, погибли 38 человек.

Посольство РФ в Лондоне обвинило британские власти в нарушении обязательств в связи с делом Скрипалей, которое, по мнению Москвы, Великобритания использует в политических целях. «Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной», – цитирует «РИА Новости» сообщение диппредставительства, распространенное в связи с трехлетней годовщиной отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года.