Готовится новая провокация, как с Навальным: Пономарев предрек массовые протесты весной

Правозащитник Лев Пономарев, признанный иноагентом, объяснил, зачем Путин повысил штрафы за неповиновение силовикам.

Владимир Владимирович у нас, как известно, хороший, а вот единоросы – плохие. Тем не менее по поводу протестующего и митингующего населения у «бояр» и гаранта многострадальной российской Конституции наблюдается консенсус.

24 февраля Владимир Путин подписал закон об ужесточении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях.

Штраф за какое-либо сопротивление увеличится до 2 000-4 000 рублей, а за повторное неповиновение – до 20 000 рублей.

В полном комплекте неповинующимся могут «прилететь» ещё и исправительные работы сроком от 40 до 120 часов. Если массовая акция осуществляется лицом, которое признано иноагентом, её финансирование также будет караться штрафом (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 000 до 100 000 руб. для юридических лиц). Как и распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус (до 100 000 рублей для юридических лиц и до 300 000 – для должностных).

Автором закона выступил уральский единорос Дмитрий Вяткин. Показательно, что в 2019 году он отметился вместе с сенатором Клишасом в авторах печально известного законопроекта о «фейковой информации» и «неуважении к власти». В 2020 году стараниями Вяткина в статью 128.1 УК РФ об ответственности за клевету в интернете, ненадолго декриминализированную в президентство Дмитрия Медведева, вернулась мера наказания в виде лишения свободы (сейчас за информацию в интернете, признанную российским судом клеветой, можно сесть на 2 года). В далёком 2012-ом депутат Госдумы 6 созыва Дмитрий Вяткин голосовал за закон, запрещавший гражданам США усыновлять российских сирот и оставшийся в народной памяти как «Закон Димы Яковлева» (бытовало и другое название – «закон подлецов»).

Также любопытно, с чего начиналась политическая карьера Дмитрия Фёдоровича: на президентских выборах 2000 года он работал в челябинском региональном штабе Владимира Путина. А до того, в 1999-ом, помогал избраться в Госдуму политику с отчётливо кагэбэшным происхождением Андрею Гришанкову.

Новый законопроект Вяткина, утверждённый президентом, который управляет страной с того самого 2000-го, прокомментировал признанный иноагентом российский правозащитник и общественный деятель Лев Пономарёв.

Лев Пономарев//стоп-кадр YouTube

– К сожалению, всё банально – идёт ужесточение режима, – считает Лев Александрович - Власть понимает, что её ситуация в диалоге с обществом будет всё более усложняться.

Весной народ будет выходить на улицы, и власть делает всё, чтобы это предотвратить: наказать, запугать.

Правозащитник не сомневается, что вскоре власть сама даст повод для новых акций:

– Изобьют кого-нибудь или убьют. Как пытались, например, отравить Навального, – поясняет он. По мнению Пономарева, новый закон лишний раз показывает, что силовики взяли власть в свои руки.

Лев Пономарев считает: с точки зрения правозащиты диапазон в новом законе между административным и «силовым» неповиновением право- и властеохранителям широк, потому что размыт.

– Например, полицейский приказал идти – а ты не идёшь.

Меня в своё время судили за то, что я «упирался ногами в землю», так судья и сказал. Упираешься ногами в землю – за это уже можно увеличить штраф.

Ясно что ужесточение идёт по всему фронту – и по уголовной, и по административной ответственности, – отметил Лев Пономарёв.

Эксперт прогнозирует, что весной сопротивление общества будет только увеличиваться. Хорошая погода поспособствует выходу людей на улицы, а власть обязательно найдёт повод совершить действия, которые будут негативно восприниматься населением. Число случайных жертв «правового террора» в рамках нового «закона Вяткина» предугадать сложно.

– Всё зависит от массовости сопротивления, – уверен Пономарев. – Когда власть видит массовое сопротивление, она начинает «маневрировать».

Чего они определённо не хотят – это стрелять по людям.

Поэтому они добиваются, чтобы люди меньше выходили на улицы, чтобы не было необходимости принимать жёсткие меры. Хотят запугать людей и уменьшить численность протеста. Когда на улицы выходит много людей, организаторы массовых акций не могут гарантировать, что среди них не будет провокаторов или просто радикально настроенных людей, которые осуществляют насилие и вандализм, в первую очередь, в отношении транспорта и спецтехники. Этих людей, конечно, надо наказывать, но они неизбежны при массовых протестах, а власть делает вид, что не понимает этого. Это издержки любого демократического протеста.

Николай Васильев.