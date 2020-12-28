К СМИ-"иноагентам" причислены правозащитник Лев Пономарев и питерская художница

Минюст внес в список СМИ-«иноагентов» Льва Пономарева, чье движение «За права человека» ликвидировали в прошлом году.

Помимо него, в реестр вошли журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов, главред «Псковской губернии» Денис Камалягин, а также художница из Санкт-Петербурга Дарья Апахончич, пишет «Новая газета».

Это стало первым случаем внесения в реестр физлиц, до этого в список включались лишь средства массовой информации, отмечает издание.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума может рассмотреть законопроект, в котором предлагается запретить СМИ и НКО в статусе «иноагентов» влиять на ход выборов.