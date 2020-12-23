"Иноагентам" могут запретить влиять на ход выборов в России

В пленарных заседаниях Госдумы могут рассмотреть законопроект, запрещающий СМИ и НКО в статусе иноагентов влиять на ход выборов, пишет «Парламентская газета».

Для СМИ и НКО, если они признаны иностранными агентами, могут запретить заниматься деятельность, если она способствует или препятствует выдвижению кандидатов и их победе на выборах.

Также отмечается, что кандидаты, которые признаны иноагентами или лицами, афеллированми иноагентами при выдвижении в кандидаты на выборы обязаны предоставлять уведомляющую информацию о своем статусе. В том числе она должна размещаться на агитационных материалах.

Эти же данные должны быть указаны в избирательных бюллетенях и на информационных стендах на выборных участках.