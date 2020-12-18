Сообщать статус иноагентов НКО должны будут только СМИ, но не блогеры

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию ряд поправок к закону об НКО, которые обсуждались на встрече в Общественной палате. Об этом пишут АСИ.

Председатель комитета Василий Пискарев отметил, что законодатели могут пойти навстречу НКО, признанным иноагентами, и позволяют участвовать в составе обещственных советов при федеральных органах власти.

Эта поблажка будет касаться только здравоохранительных, образовательных, культурных, социальных, экологических и благотворительных НКО.

Также предлагается обязывать сообщать о статусе иноагентов НКО только СМИ, но не блогеров и граждан.

Глава СПЧ Валерий Фадеев уверен, что в новой редакции законопроект не нарушает права человека.