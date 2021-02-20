74-летнему пенсионеру перечислили больше 550 тысяч. За митинг ему дали штраф в 330

Калининградский пенсионер Петр Зуев за несколько дней смог собрать средства на выплату штрафа в 330 тысяч рублей, к которому его приговорили за участие в нескольких протестных акциях. Сочувствующие перечислили ему даже больше — 553 тысячи, сообщает он в своем Facebook, добавляя, что излишек перечислит штабу Алексея Навального на выплату других штрафов.

Как писал Sobesednik.ru, за митинг в поддержку Навального 74-летнему мужчине с пенсией в 16 тысяч рублей в месяц присудили штраф в 180 тысяч, а ещё 150 тысяч он должен давно за участие в акции в поддержку врача Элины Сушкевич, обвиненной в убийстве младенца. По данным портала «7х7», до этого пенсионера приговорили к 40 часам общественных работ из-за того, что он сходил на митинг «Он вам не Димон».

«Я ошеломлен большим количеством участников сбора. Это значит, что у нас в стране огромное количество неравнодушных ГРАЖДАН, стоящих на стороне добра. Еще раз — огромное СПАСИБО всем», — написал г-н Зуев.

Он также отметил, что вовсе не намерен выплачивать государству полученные средства — 180 тысяч он не отдаст, пока не закончится апелляция, а 150 тысяч принципиально отложит «на долгую лавочку»: «Пусть они — государство, судебные приставы — многие годы с меня снимают по десять процентов с моей пенсии и позорятся», — смеется над властями пенсионер.

Пожилой активист уверен, что если сразу выплатить штрафы, это будет означать, что он «сдался» и «испугался», сбросив с себя лишнюю ответственность, а он намерен противостоять режиму и дальше: «Нет, не убежал. Я в строю боевом сколько будет здоровья».