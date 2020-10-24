РФ заплатила за отравление Скрипалей больше, чем ожидала – экс-советник Джонсона

Великобритания по факту приняла более широкий ряд мер для наказания России за отравление семейства Скрипалей и распыление химического оружия в Солсбери, чем это было заявлено официально, рассказал The Times бывший советник британского правительства по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл.

«Мы приняли ряд сдержанных мер, включая борьбу с некоторыми незаконными денежными потоками из России, а также негласные меры, о которых, очевидно, я не могу говорить. Русские знают, что им пришлось заплатить за эту операцию более высокую цену, чем они ожидали», — пояснил он изданию.

Кроме этого, Лондон тогда на официальном уровне ввел санкции и выслал из Великобритании нескольких российских дипломатов. «Мы всегда наносим ответный удар. Россия заплатила высокую цену за отравления в Солсбери», — добавил Седвилл.

В Великобритании уверены, что за покушение на убийство Юлии и Сергея Скрипалей в 2018 году ответственны сотрудники российского ГРУ, которые использовали для убийства нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок», существование которого Россия отрицает, как и саму причастность к инциденту.