В Amnesty International прокомментировали лишение Навального статуса "узника совести"

Давно уже не секрет, что ситуация с известным российским оппозиционером Алексеем Навальным выходит далеко за пределы России. Соратники осужденного блогера не так давно выступали по видеосвязи перед европейскими парламентариями, а Европарламент ранее принял резолюцию с осуждением действий российских властей в отношении оппозиционера, потребовав его освобождения. Даже известная международная правозащитная организация Amnesty International в свое время встала на сторону Алексея Анатольевича, признав его «узником совести».

Однако недавно появились данные о том, что в Amnesty International решили немного отойти от выбранного изначально ракурса и отменить решение о признании оппозиционера узником совести. По словам представителя этой организации Александра Артемьева, она больше не будет использовать по отношению к Алексею Навальному данное определение. Это решение было принято по итогам исследования высказываний оппозиционера, которые он допускал более 10 лет тому назад. По мнению юристов Amnesty International, риторика Навального в те годы достигает уровня «hate speech».

«Как бы там ни было, наш призыв немедленно освободить его остается в силе, поскольку Навальный преследуется законом исключительно по политическим мотивам», - добавил Артемьев. Более того, правозащитник подчеркнул, что многочисленные запросы на проверку старых высказываний российского блогера стали частью «массированной и скоординированной кампании, которая проводится в зарубежных странах и направлена на дискредитацию Алексея Навального».

Примечательно, что даже если такая кампания на самом деле организована заинтересованными лицами, недавнее решение Amnesty – не просто ее плод, но еще и первый ее успех. Тем более, что у критиков российского оппозиционера появились новые поводы нивелировать его возросшую значимость в политической повестке. Что же до сторонников Навального, то они, напротив, отныне с подозрением отнеслись к мотивационной части принятого организацией решения.

Дошло до того, что директору представительства Amnesty International в России Наталье Звягиной даже пришлось объясняться по поводу принятого решения.

«В Amnesty International все еще считают, что Алексей Навальный находится в СИЗО, прежде всего, из-за критики действий правительства Росси и лично президента Владимира Путина. В этой части организация своей позиции не меняла и все еще считает справедливым требовать освобождения безосновательно лишенного свободы человека. Что же касается процедуры присвоения статуса "узника совести", то это вообще отдельная история. Не было никакого вручения "нимба" с его последующим изъятием.

Данный статус имеет несколько аспектов. Прежде всего, это определенное событие, которое связано с ограничением свободы человека. Кроме того, это связано с тщательным изучением его профиля, в частности, с изучением его позиции по двум ключевым вопросам: пропаганде ненависти и отношению к насилию, в том числе призывам совершать насилие. В этом случае речь уже идет о метафорах, которые граничат к порогу чувствительности в отношении таких тем, как этнические и национальные меньшинства, мигранты и другим», – объяснила Звягина.