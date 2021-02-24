Хакеры и санкции, совесть, патриотизм и деструктивность РФ. Главное к 24 февраля

В ходе слушаний в комитете разведки Сената США президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания обладает доказательствами причастности России к хакерской атаке через Solar Winds и не видит основания считать бенефициарами другую сторону. Также он призвал обязать частные фирмы сообщать властям о подобных угрозах безопасности: «У нас не было юридического обязательства сообщать, но, тем не менее, я думаю, что у нас был долг, во-первых, перед каждым клиентом; во-вторых, перед правительством США; и в-третьих, перед общественностью», — приводит его слова «Интерфакс».

По данным газеты The Washington Post, администрация Джо Байдена намерена ввести новые санкции и принять другие ограничительные меры против России из-за хакерских атак и отравления Алексея Навального. США намерены отправить Кремлю «более широкое сообщение» о том, что нельзя делать этого, а также вмешиваться в выборы и красть данные о вакцинах и мешать работе американской системы здравоохранения.

Совместное исследование Gallup International и «Ромир» показало, что большая доля населения планеты считают действия России дестабилизирующими обстановку в мире — таких 47% против 32%, считающих иначе, передает «КоммерсантЪ». Среди стран с наихудшим отношением к политике РФ перечислены Финляндия (87%), Грузия (78%), Корея (75%), Иордания (72%), Украина (72%) и Испания (70%). Конструктивной действия России чаще всего считают в Киргизии (87%), Вьетнаме (72%), Казахстане (61%), Сербии (59%) и на Филиппинах (57%).

По данным исследования ВШЭ, большинство россиян вкладывают в патриотизм эмоциональную оценку: 67% считают патриотизмом любовь к своей стране, лишь 26% воспринимают его как действия ведущие к процветанию страны. Ещё 23% россиян полагают, что патриоты должны говорить горькую правду о своей стране, передает РБК, однако почти столько же (24%) считают, что патриот должен защищать страну от любых нападок, 25% — доказывать, что его страна лучше всех. Уменьшилось число людей, связывающих патриотизм с желанием изменить положение в стране к лучшему (с 25% в 2019 года до 19%).

Россиянину Жерару Депардье во Франции предъявили обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы, сообщает AFP. По данным СМИ, он надругался над дочерью своего знакомого в своем доме в Париже 7 и 13 августа 2018 года. Одни источники говорят, что он обещал ей помочь с актерской карьерой, другие, что ничего, связанного с актерским мастерством, в этих встречах не было.

Twitter сообщил о блокировке сотни аккаунтов, связанных с российской «фабрикой троллей». В задачи этих аккаунтов входило продвижение политики Кремля и «ослабление веры в стабильность и надежность НАТО». 31 аккаунт связали с Агентством интернет-исследований. Также были удалены аккаунты из Ирана и Армении.

Amnesty International сперва сочла Навального узником совести, а затем, спустя полтора месяца, передумала из-за обращений от ряда сотрудников Russia Today, сообщивших о некоторых высказываниях политика, датированных серединой 2000-х годов, пишет «Медиазона». В организации признают, что жалобы на политика могли быть «частью скоординированной кампании по его дискредитации». Они также отмечают, что продолжают требовать освобождения Навального, «так как он преследуется исключительно по политическим мотивам».