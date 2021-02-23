Кремль доволен: экономист рассказал о последствиях санкций ЕС против российских силовиков

В начале новой недели стало известно о том, что Европейский Союз обсуждает введение нового пакета санкций в отношении российских чиновников. Впрочем, дискуссию вызвал не сам факт обсуждаемых ограничений, а фигуры, которые под них подпадают. Как оказалось, санкции Европа рассчитывает ввести в отношении высокопоставленных российских силовиков. Предварительно обсуждаются имена глав четырех силовых ведомств РФ.

К примеру, по данным агентства Reuters, санкции могут быть введены в отношении главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, главы ФСИН Александра Калашникова, а также главы Генпрокуратуры Игоря Краснова. Упомянутые санкции будут введены Евросоюзом согласно принятому еще в декабре 2020 года глобальному санкционному режиму для лиц, нарушающих права человека. Фактически речь идет о санкциях, вводимых в отношении российских силовиков на фоне истории с оппозиционером Алексеем Навальным. То есть ограничения затронут официальные лица и организации, которые Запад считает причастными к аресту Навального.

Впрочем, это пока еще даже не анонс конкретной инициативы ЕС, а лишь озвученные планы. Так, отмечается, что 22 февраля главы МИД стран-членов Евросоюза приняли соответствующее политическое решение, обозначив планы проработки новых санкций. Уже на следующей неделе планируется определить конкретные правовые рамки ограничений и уточнить перечень лиц, в отношении которых они будут применены.

В России подобного развития ситуации, очевидно, ожидали. Однако даже на фоне появления этой информации в Кремле, как считают некоторые эксперты, в определенной степени могут вздохнуть с облегчением, поскольку под санкции не попадут олигархи, ввести ограничения в отношении которых просили Европу соратники осужденного оппозиционера, называя их «главными спонсорами режима».

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев в эфире «Дождя» оценил перспективы новых санкций ЕС и их возможную эффективность, а также рассказал о том, почему Брюссель не будет вводить ограничения в отношении российских олигархов. По словам эксперта, озвученное Европейским Союзом решение для оппозиции выглядит разочаровывающим.

«Риторики было много, она была довольно угрожающей, но то, что мы увидели и услышали, это по большому счету пшик. Потому что те граждане, которые упомянуты в этом списке, они, безусловно, по многим причинам давно уже не выезжали за границу. У нас и внутри России существуют очень серьезные ограничения на поездки, собственность и активы за рубежом для госслужащих такого ранга. Поэтому, как мне кажется, это просто заявление ЕС, которое должно подчеркнуть, что Европа озабочена ситуацией и готова реагировать, но не более того.

Эффект для российского руководства, как мне кажется, будет нулевой. Я думаю, что в Кремле очень довольны произошедшим, потому что, судя по тому, как вели себя рынки, судя по тому, чего ждали бизнесмены, ожидали намного худшего.

Что касается олигархов, то я не могу согласиться с тем, что эти люди финансируют режим. Я изначально говорил, что это совершенно нереалистичные ожидания, поскольку в Европе существует высокая правовая культура, хорошо это или плохо, поэтому никаких доказательств того, что, к примеру, тот или иной олигарх является финансистом Путина, что он лично причастен каким-то образом к осуждению и заключению Навального, добыть невозможно.

Поэтому, я думаю, что ожидать введения санкций в отношении олигархов можно лишь в том случае, если эти санкции будут очень масштабные. К примеру, в США есть механизм объявления той или иной страны страной-спонсором терроризма. Вот такие страны попадают под жесткие ограничительные меры, тогда санкции касаются даже крупного бизнеса в этих странах», – подчеркнул специалист.