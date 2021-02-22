Противостояние между Путиным и Навальным: политолог назвал главное преимущество оппозиционера

Алексей Навальный, чье имя в течение нескольких лет было, мягко говоря, не принято произносить вслух не только в Кремле, но и на большинстве федеральных телеканалов, за последние несколько месяцев заметно изменил свой статус. Сегодня он превратился не просто в одного из ключевых оппозиционных политиков в стране, но еще и в человека, фактически формирующего основную политическую повестку.

Фактически, Кремль и сейчас пытается сохранить стратегию, согласно которой фигуру Навального можно было демонстративно «не замечать», не позволяя ей набрать политический вес и уравняться с фамилиями президента Путина, премьера Мишустина или спикера Госдумы Володина. Вот только с каждым новым днем, с каждым новым судебным заседанием и с каждой новой попыткой властей нивелировать «эффект Навального», его фамилия звучит все звонче и «увесистей». В сложившихся обстоятельствах нежелание главы российского государства называть оппозиционера по имени и фамилии вслух или хотя бы на публике, уже выглядит не более чем комично, тем более что для общества текущая парадигма российской политической действительности уже давно базируется как раз на противостоянии Путин – Навальный.

Более того, попытки развести по разным углам фамилию Навальный и термин «оппозиция», которые продолжают предпринимать провластные СМИ и эксперты, не просто бросаются в глаза, а выглядят настолько же несостоятельными, как и стремление закрепить за так называемой «системной оппозицией» в виде трех крупных фракций Государственной думы статус непримиримых оппонентов для власти. Для кого-то подобная терминология даже звучит смешно, причем, не первый год, но политтехнологи с Кремлевской набережной, даже понимая абсурдность сложившейся ситуации, вынуждены продолжать тратить силы на формирование именно такого фона. В то же время ЛДПР, КПРФ и СР, как кажется некоторым политологам, давно проиграли тому же Навальному борьбу за формирование ядра оппозиционной повестки.

Похожее мнение не так давно высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» известный российский политолог Аббас Галлямов, отметивший, что даже на фоне властей Навальный с его риторикой выглядит более состоявшимся и адекватным политиком. Более того, по словам эксперта, у оппозиционера есть реальное преимущество перед властями.

Аббас Галлямов // фото: стоп-кадр с YouTube

«Алексей Навальный выгодно выделяется на фоне российских властей, поскольку он не говорит о Дзержинском, не говорит о Сталине. Напротив, он говорит как раз об очень актуальных вещах – это и стало поводом для того, чтобы называть его одним из наиболее адекватных российских политиков. Вся политика в России в последнее время ввелась к противостоянию между Путиным и Навальным, поскольку все остальные вокруг занимаются какой-то ерундой, вроде памятника на Лубянке», – отметил Галлямов.