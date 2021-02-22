ЕС и ООН обсудят санкции против РФ из-за невыполнения международных обязательств

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что в ходе сегодняшнего обсуждения российского вопроса в рамках совета министров иностранных дел стран ЕС будет поднят вопрос отказа Москвы выполнять требование Европейского суда по правам человека в отношении лидера оппозиции Алексея Навального.

Отказ выполнить беспрецедентное решение ЕСПЧ, обусловленное не имевшим аналогов случаем с отравлением политика химоружием и расцененное Москвой как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы, Боррель, в свою очередь, расценивает как «грубое нарушение Россией своих международных обязательств», пишет ТАСС.

Тем временем министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в разговоре с RedaktionsNetzwerk Deutschland сказал, что ЕС может ввести новые санкции против России из-за ситуации с отказом от соблюдения международных договоренностей в вопросе решения ЕСПЧ по Навальному.

Ссылаясь на решение ЕСПЧ, он говорит, что политик должен незамедлительно оказаться на свободе: «Так решил и Европейский суд по правам человека, в котором заседают российские судьи. Поэтому для Москвы неприемлемо говорить о вмешательстве во внутренние дела только потому, что Кремлю не нравятся требования Страсбургского суда». Дипломат обращает внимание и на другие вопросы нарушения прав человека с задержаниями участников протестных акций: «Уверенные в себе не арестовывают тысячи людей, просто высказывающих свое негативное мнение на улице».

Ассельборн также обратил внимание, что отношения ЕС и России ещё никогда не были столь плохими, однако это не предел.

Ранее Sobesednik.ru писал, что сегодня вопрос новых санкций против России в Совете по правам человека ООН намерен поднять глава МИД Великобритании Доминик Рааб, а в США планируют в ближайшие недели ввести антироссийские санкции из-за крупнейшей хакерской атаки через Solar Winds, в которой подозревают Службу внешней разведки России.