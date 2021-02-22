Reuters: Главам силовых структур РФ запретят ездить в ЕС, их счета будут заморожены

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе пришли к консенсусу внести в санкционные списки руководителей российских силовых ведомств. Об этом пишет Reuters. Официально это пока не заявлено.

Новые экономические санкции коснутся председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова, командующего Росгвардией Виктора Золотова и генерального прокурора Игоря Краснова. Всех их, кроме Краснова, предлагали подвергнуть санкциям в команде Навального. Ещё один из руководителей, директор ФСБ Александр Бортников уже был включен в санкционный список ранее.

Перечисленным госчиновникам будет запрещен въезд в Европу, а все их счета и недвижимость на территории ЕС будут заморожены.

Евросоюз, как ранее писали СМИ, решил пока отказаться от идеи Навального вводить санкции против российских олигархов, приближенных к Владимиру Путину, чтобы продолжить диалог с официальной Москвой.

Напомним, что также в скором времени Россию ожидают санкции США, связанные с крупномасштабной хакерской атакой на их инфраструктуру. Кроме того, кабинету министров Совету Европы предстоит дать оценку действиям России, которая нарушила международное законодательство, не выпустив Навального по решению ЕСПЧ. Также этот вопрос был поднят в Совете по правам человека в ООН.