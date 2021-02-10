Импичмент Трампу и успехи россиян на Australian Open: главное к утру 10 февраля

Сенат США согласился рассмотреть вопрос об импичменте экс-президенту страны Дональду Трампу, передает «РИА Новости». По итогам голосования конституционным процесс признали 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. Против выступили 44. В общей сложности для импичмента необходимо одобрениие 67 сенаторов. Палата представителей с демократами в большинстве уже проголосовала.

Кинолента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» о расстреле мирных демонстрантов в Новочеркасске в 1962-м вошла в шорт-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Американской академии кинематографических искусств и наук. Фильм получил специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале и ряд международных наград.

Как минимум один человек погиб при стрельбе в клинике Баффало в штате Миннесота, пишет издание Star Tribune. Еще четверо ранены, трое из них госпитализированы. Подозреваемый в нападении 67-летний мужчина был задержан.

Российский теннисист Аслан Карацев со счетом 6:0, 6:1, 6:0 обыграл соперника из Белоруссии Егора Герасимова в матче второго круга Australian Open, выйдя в третий круг турнира. Карацев занимает 113-е место в рейтинге ATP, в серию Большого шлема 27-летний спортсмен попал впервые, отмечает ТАСС.

Между тем его соотечественница, Анастасия Потапова (101-е место в рейтинге WTA) вышла во второй круг Australian Open, победив счетом 6:2, 6:4 венгерку Тимею Бабош (114 строчка). Пока это лучшее достижение 19-летней россиянки. В третьем круге она может встретиться с американкой Сереной Уильямс, которая сейчас готовится к игре с Ниной Стоянович из Сербии (99-е место в WTA).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавируса. По данным ее экспертов, зарегистрированный изначально в Великобритании вирус обнаружен еще в шести странах – теперь их общее число составляет 86. В то же время число заболевших COVID-19 во всем мире за период с 1 по 7 февраля сократилось на 17%, число смертей снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей, констатирует ВОЗ. Всего, согласно подсчетам организации, 1-7 февраля было зафиксировано 3 153 426 новых случаев и 88 369 летальных исходов.