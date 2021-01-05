Вакцинация после перенесенного коронавируса: когда надо делать прививку

Многие задаются вопросом, надо ли делать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Об этом мы спросили профессора-вирусолога из Института Гамалеи Виктора Зуева.

– Переболевший человек, особенно если он переболел недавно, уже защищён благодаря тому, что у него должны были выработаться антитела, – говорит Виктор Абрамович. – Но чтобы знать наверняка, лучше проверить — сдать анализ. Есть люди, которые переболели коронавирусом, а антител у них нет. Это может быть из-за какой-нибудь иммунопатологии.

– А при каком уровне антител нужно беспокоиться тем, кто переболел? Антитела же не вечны?

– Прививку нужно делать, когда антител вообще нет. Ноль.

Но если антитела есть, нужно ещё выяснить, какие они.

Одни антитела появляются буквально через несколько дней после попадания вируса в организм — как реакция на острое заражение. А есть другие антитела, те, которые будут вас защищать в течение уже длительного времени.

Но... ничто не вечно под Луной. Вообще ничто. Даже эффект от вакцинации не вечен. Но что касается вакцины, которая была изготовлена в Центре Гамалеи, то ее авторы предполагают, что иммунитет от неё будет держаться около двух лет. Время покажет. Я перенёс это заболевание в апреле. Бессимптомно. И уровень антител у меня был 1 на 200. Это очень низкий уровень. А потом всё и вовсе исчезло. И после этого я привился — антител стало 1 на 3200. Это очень много. Сколько они продержатся, посмотрим.

Специально для скептиков: разработчики вакцины не берут срок действия с потолка, они говорят о двух годах на основании десятилетнего удачного опыта именно с коронавирусными вакцинами. Ведь у нас в Центре Гамалеи по этой технологии уже были приготовлены две вакцины, и они оказались очень удачными. В 2002-м и в 2013 году. Мало того, 6 лет тому назад у нас была изготовлена вакцина против геморрагической лихорадки Эбола — а это очень серьезное заболевание! — и была признана ВОЗ лучшей в мире.

То есть факт того, что нынешняя вакцина была сделана в короткие сроки, — это не то, что просто счастливый случай выпал. За этим фактом — 25 лет исследований. Но, повторюсь, нет ничего абсолютного.

Кроме антител, серьезная преграда для вируса — так называемые клетки памяти. Но пробить можно любой иммунитет, любую защиту.

– А кому вакцинация совершенно не поможет? И как, например, быть людям с ВИЧ?

– Им надо быть очень осторожными. ВИЧ-инфекция – это не просто вирусная инфекция, это так называемая медленная инфекция, и это очень тяжелая вещь. Вопрос с вакцинацией здесь надо решать с лечащими врачами пациента.

Вакцинация поможет всем, за исключением тех, у кого имеется какой-то тяжелейшей иммунодефицит или иммунопатология. Тогда сколько не вгоняй в человека вакцину, ответа нет. Но это редчайшие случаи. И тут лучше не раздувать это кадило. Не надо пугать людей, они и так испуганы из-за отсутствия нужных знаний. Да ещё к тому же у нас очень много людей с низкой санитарной культурой.

В своё время нас, советских мальчиков, очень хорошо учили: береги своё здоровье, руки мой перед едой, и без всяких фокусов. И не надо было ничего долго никому объяснять. Нужно соблюдать меры предосторожности и не жаловаться: ах, я устала от маски. «Устала» — это же курам на смех.