"Пандемия нам услужила такое": Тарпищев пояснил, как ковид сказался на теннисистах

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что результаты матчей начавшегося Открытого чемпионата Австралии предугадать будет очень сложно из-за «неровной» игры теннисистов. По его словам, главное, что привнесла в теннис пандемия коронавируса — отсутствие игровой практики, которое неизбежно ведет к разбалансировке нервной системы.

«Пандемия нам услужила такое, что ни у кого не тренирована нервная система. Большая часть игр зависит именно от этого, поэтому все играют очень неровно. Провалы и так далее — всё это вопрос тренировки нервной системы. От всего этого и трудно делать прогнозы», — приводит его слова «Чемпионат».

При этом в остальном Тарпищев оценивает форму российских теннисистов оптимистично: «Что касается кондиций и технико-тактических действий, все ребята хорошо выглядят».

Напомним, что все российские представители, которые принимают участие в Australian Open, смогли без особых трудностей пройти во второй тур. Единственным россиянином, которому понадобилось на победу больше трех часов и четыре сета, стал 19-й сеяный Карен Хачанов. В первом круге он обыграл со счетом 6:3, 6:7, 7:6, 6:4 австралийца, 196-ю ракетку мира Александра Вукича, который попал на турнир благодаря wild card от организаторов.

Тарпищев отмечает, что единственный, за чей матч он беспокоился, был четвертая ракетка турнира Даниил Медведев. Против него в первом круге играл канадец Васек Поспишил, однако, как объясняет Тарпищев, две недели до этого его соперник находился на карантине и не играл в теннис: «А так он был бы опасен».